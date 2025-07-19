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Главная Экономика Наследство получит община — когда имущество переходит государству

Наследство получит община — когда имущество переходит государству

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 07:15
Выморочное наследство — что это и кому переходит в собственность имущество
Мужчина просматривает документ. Фото: Pexels

В большинстве случаев наследство человека получают его родные или люди, указанные в завещании. Однако есть еще один вариант — имущество может перейти в собственность государства.

О том, когда наследство могут признать выморочным и кому в таком случае переходит имущество, отмечается в статье 1277 Гражданского кодекса Украины.

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Когда наследство считается выморочным

В Украине бывают ситуации, когда жилье или земельный участок остаются без владельца. Это может произойти, если у умершего человека нет наследников или же те отказались от наследства или не заявили о своих правах вовремя.

В таких случаях имущество передается в собственность территориальной громады. Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследство может быть признано выморочным, если:

  • все наследники были отстранены от наследования;
  • у умершего нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
  • наследники отказались от имущества или не подали заявление на наследство в установленный срок.

"В случае если на объекте недвижимого имущества на момент открытия наследства находится движимое имущество, входящее в состав наследства, такое движимое имущество переходит в собственность территориальной громады, которой передано недвижимое имущество", — отмечает заместитель начальника отдела бесплатной правовой помощи Ахтырского местного центра по предоставлению БВПП Марина Гаранжа.

То есть это касается как домов или земельных участков, так и мебели, техники, личных вещей — всего, что входит в наследство.

Как имущество переходит в собственность громады

После того как прошел год с момента смерти человека, местный совет или другие заинтересованные лица (например, кредиторы или соседи, если речь идет о сельскохозяйственной земле) могут подать заявление в суд о признании наследства выморочным.

Дело рассматривается по месту, где открылось наследство, или где расположено недвижимое имущество. Перед обращением в суд имущество должно быть официально признано как такое, что не имеет владельца. Для этого местные власти:

  • составляет соответствующие акты;
  • проводит обследование объекта;
  • запрашивает информацию в реестрах, нотариусов, полиции, ГРАГСов и тому подобное.

Стоит также отметить, что местные власти, подавая заявление о признании наследства выморочным, не платят судебный сбор. Но если с подобным заявлением обращается кредитор или сосед — оплачивать судебный сбор придется.

Ранее мы писали, что завещание — самый надежный способ распорядиться имуществом после смерти. Но иногда обстоятельства меняются и его нужно изменить или отменить.

Также мы рассказывали, что после смерти имущество обычно переходит к ближайшим родственникам — детям, родителям и супругам, которые являются наследниками первой очереди. Однако часто возникает вопрос, кто унаследует имущество, если у человека было несколько браков.

суд закон документы наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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