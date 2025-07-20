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Головна Економіка Майно зниклого безвісти — чи можуть родичі отримати спадщину

Майно зниклого безвісти — чи можуть родичі отримати спадщину

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 14:05
Спадок в Україні — чи переходить родичам майно зниклого безвісти військового
Юрист за столом. Фото: Freepik

Коли хтось помирає, його майно (спадщина) переходить до родичів — за законом або за заповітом. Однак через війну значно зросла кількість випадків, коли людина вважається зниклою безвісти. Тож часто виникає питання, чи відкривається в такому разі спадкова справа та що для цього потрібно.

Юрист Станіслав Борис пояснив у коментарі Новини.LIVE, що у такому випадку спадкову справу все ж можна відкрити — але лише після певної юридичної процедури.

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Що відбувається, якщо військовослужбовець зник безвісти

Процес спадкування полягає у передачі прав та обов’язків (так званої спадщини) від особи, яка пішла з життя (спадкодавця), до осіб, що мають право її прийняти (спадкоємців). Відповідно до чинного законодавства, існує два способи спадкування: 

  1. Спадкування за законом. 
  2. Спадкування за заповітом.

Згідно зі статтею 1220 Цивільного кодексу України, право на отримання спадщини виникає з моменту її відкриття, тобто з дати смерті особи або з дати, коли вона офіційно визнається померлою.

Тож, якщо військовослужбовець вважається зниклим безвісти, спадкова справа не відкривається. Спочатку родичі мають звернутися до суду, щоб людину офіційно визнали померлою. І тільки після судового рішення можна йти до нотаріуса та оформлювати спадщину.

"Після того, як суд ухвалить відповідне рішення і військовий буде визнаний померлим, родичі можуть розпочати процедуру оформлення спадкових прав на його майно", — наголошує юрист.

Експерт також додав, що "зниклий безвісти" і "оголошений померлим" — це два різні юридичні стани. Людина, яка зникла безвісти, вважається живою, поки немає доказів протилежного. А от оголошення людини померлою через суд — це вже підстава для відкриття спадкової справи.

Що робити якщо військовий пропустив строки прийняття спадщини

Буває і навпаки — військовий мав успадкувати майно, але не зміг це зробити через службу. У такому випадку він має звернутися до нотаріуса із заявою, щоб відновити пропущений строк. Потім — до суду з поясненням, чому не встиг вчасно.

"Якщо військовослужбовець пропустив строки прийняття спадщини через військову службу і перебування на фронті, то потрібно звернутися спочатку до нотаріуса з відповідною заявою", — пояснив Станіслав Борис.

Важливо також враховувати, що заяву до нотаріуса потрібно подавати особисто. Онлайн-оформлення спадщини в таких випадках неможливе, навіть якщо всі документи в наявності.

Раніше ми писали, що у більшості ситуацій спадкове майно переходить до найближчих родичів або до осіб, які були зазначені у заповіті. Втім, існує й інший сценарій — усе нажите майно може стати власністю держави.

Також ми розповідали, що оформлення спадщини в Україні часто супроводжується низкою юридичних тонкощів, про які варто знати наперед. Це особливо актуально, коли йдеться про об’єкти нерухомості — квартири, приватні будинки чи дачі, які залишилися після смерті близької людини.

закон нотаруіс спадок зниклі безвісти майно військовослужбовці
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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