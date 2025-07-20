Наследство в Украине — переходит ли родственникам имущество пропавшего без вести военного

Юрист за столом. Фото: Freepik

Когда кто-то умирает, его имущество (наследство) переходит к родственникам — по закону или по завещанию. Однако из-за войны значительно возросло количество случаев, когда человек считается пропавшим без вести. Поэтому часто возникает вопрос, открывается ли в таком случае наследственное дело и что для этого нужно.

Юрист Станислав Борис объяснил в комментарии Новини.LIVE, что в таком случае наследственное дело все же можно открыть — но только после определенной юридической процедуры.

Реклама

Читайте также:

Что происходит, если военнослужащий пропал без вести

Процесс наследования заключается в передаче прав и обязанностей (так называемого наследства) от лица, ушедшего из жизни (наследодателя), к лицам, имеющим право его принять (наследникам). Согласно действующему законодательству, существует два способа наследования:

Наследование по закону. Наследование по завещанию.

Согласно статье 1220 Гражданского кодекса Украины, право на получение наследства возникает с момента его открытия, то есть с даты смерти лица или с даты, когда оно официально признается умершим.

Поэтому, если военнослужащий считается пропавшим без вести, наследственное дело не открывается. Сначала родственники должны обратиться в суд, чтобы человека официально признали умершим. И только после судебного решения можно идти к нотариусу и оформлять наследство.

"После того, как суд примет соответствующее решение и военный будет признан умершим, родственники могут начать процедуру оформления наследственных прав на его имущество", — отмечает юрист.

Эксперт также добавил, что "пропавший без вести" и "объявленный умершим" — это два разных юридических состояния. Человек, который пропал без вести, считается живым, пока нет доказательств обратного. А вот объявление человека умершим через суд — это уже основание для открытия наследственного дела.

Что делать если военный пропустил сроки принятия наследства

Бывает и наоборот — военный должен был унаследовать имущество, но не смог это сделать из-за службы. В таком случае он должен обратиться к нотариусу с заявлением, чтобы восстановить пропущенный срок. Затем — в суд с объяснением, почему не успел вовремя.

"Если военнослужащий пропустил сроки принятия наследства из-за военной службы и пребывания на фронте, то нужно обратиться сначала к нотариусу с соответствующим заявлением", — пояснил Станислав Борис.

Важно также учитывать, что заявление к нотариусу нужно подавать лично. Онлайн-оформление наследства в таких случаях невозможно, даже если все документы в наличии.

Ранее мы писали, что в большинстве ситуаций наследственное имущество переходит к ближайшим родственникам или к лицам, которые были указаны в завещании. Впрочем, существует и другой сценарий — все нажитое имущество может стать собственностью государства.

Также мы рассказывали, что оформление наследства в Украине часто сопровождается рядом юридических тонкостей, о которых следует знать заранее. Это особенно актуально, когда речь идет об объектах недвижимости — квартирах, частных домах или дачах, которые остались после смерти близкого человека.