Незаконный выезд за границу — смогут ли беглецы оформить наследство в Украине

Военнослужащие патрулируют на границе. Фото: УНИАН

Получить наследство — дело непростое, особенно во время войны. Из-за выезда за границу, проблем с документами или сложных юридических нюансов многим приходится обращаться за помощью к специалистам. В новых условиях иногда также возникает вопрос, могут ли лишить наследства тех, кто выехал из Украины незаконно.

О том, теряет ли право на наследство человек, который незаконно выехал за границу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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По словам юристов, факт незаконного пересечения границы не влияет на право получить наследство. Это отдельное правонарушение, которое рассматривается в рамках уголовного процесса.

"Например, если мы говорим о незаконном пересечении границы, побеге — то это преступление. Необходимо проводить досудебное расследование, привлекать человека к ответственности именно за этот факт. И к получению наследства это не имеет никакого отношения", — пояснил в комментарии Новини.LIVE управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

Только в случае государственной измены или других тяжких преступлений имущество наследника может быть конфисковано. Однако это допускается только, если человек уже вступил в права наследника.

Можно ли получить наследство за границей в 2025 году

Если человек не имеет возможности вернуться в Украину, он все равно может принять наследство. В Министерстве юстиции Украины объяснили, что это можно сделать двумя способами:

лично обратившись к украинскому нотариусу, если есть такая возможность;

обратившись к украинскому нотариусу, если есть такая возможность; по почте, отправив заявление к нотариусу в Украине. Подпись на заявлении должна быть заверена у нотариуса за рубежом или в консульстве Украины.

Через представителя по доверенности заявление о принятии наследства подавать нельзя. В заявлении важно уложиться в срок — 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Днем подачи считается дата отправки письма по почте, а не день его вручения нотариусу.

В случае обращения к иностранному нотариусу может понадобиться:

апостиль или консульская легализация документа;

официальный перевод на украинский язык, заверенный нотариально.

Удобнее всего — обратиться в консульство Украины. Там документ сразу оформляют на государственном языке, без необходимости в переводе или апостиле.

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