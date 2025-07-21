Незаконный выезд за границу — смогут ли беглецы оформить наследство в Украине

Нелегальный выезд за границу — что будет с наследством в Украине
Получить наследство — дело непростое, особенно во время войны. Из-за выезда за границу, проблем с документами или сложных юридических нюансов многим приходится обращаться за помощью к специалистам. В новых условиях иногда также возникает вопрос, могут ли лишить наследства тех, кто выехал из Украины незаконно.
О том, теряет ли право на наследство человек, который незаконно выехал за границу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Могут ли лишить наследства "беглецов"
По словам юристов, факт незаконного пересечения границы не влияет на право получить наследство. Это отдельное правонарушение, которое рассматривается в рамках уголовного процесса.
"Например, если мы говорим о незаконном пересечении границы, побеге — то это преступление. Необходимо проводить досудебное расследование, привлекать человека к ответственности именно за этот факт. И к получению наследства это не имеет никакого отношения", — пояснил в комментарии Новини.LIVE управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.
Только в случае государственной измены или других тяжких преступлений имущество наследника может быть конфисковано. Однако это допускается только, если человек уже вступил в права наследника.
Можно ли получить наследство за границей в 2025 году
Если человек не имеет возможности вернуться в Украину, он все равно может принять наследство. В Министерстве юстиции Украины объяснили, что это можно сделать двумя способами:
- лично обратившись к украинскому нотариусу, если есть такая возможность;
- по почте, отправив заявление к нотариусу в Украине. Подпись на заявлении должна быть заверена у нотариуса за рубежом или в консульстве Украины.
Через представителя по доверенности заявление о принятии наследства подавать нельзя. В заявлении важно уложиться в срок — 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Днем подачи считается дата отправки письма по почте, а не день его вручения нотариусу.
В случае обращения к иностранному нотариусу может понадобиться:
- апостиль или консульская легализация документа;
- официальный перевод на украинский язык, заверенный нотариально.
Удобнее всего — обратиться в консульство Украины. Там документ сразу оформляют на государственном языке, без необходимости в переводе или апостиле.
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