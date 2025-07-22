Шансів нуль — без якого документа неможливо отримати спадок в Україні

Чоловік тримає документ. Фото: Freepik

Щоб отримати спадщину родича, потрібно звернутися до нотаріуса. На це дається шість місяців з моменту смерті спадкодавця. У цей період необхідно подати заяву — або про прийняття спадщини, або про відмову від неї.

Про те, без якого документа українці не можуть розпочати процес оформлення спадщини у 2025 році, у коментарі Новини.LIVE пояснив керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис.

Реклама

Читайте також:

Без якого документа неможливо оформити спадщину у 2025 році

Процедура оформлення спадщини передбачає передачу майна від померлого до спадкоємця. Як зазначає адвокат, першим і головним документом для початку спадкової справи є свідоцтво про смерть. Без нього процедура не може бути розпочата.

Також важливо мати документи, що підтверджують право власності на майно. Якщо ці документи було втрачено, наприклад, унаслідок бойових дій, їх необхідно відновити.

Які ще документи знадобляться українцям

До переліку документів, які можуть знадобитись українцям для реалізації їх спадкових прав, входять:

заповіт (якщо він є);

оригінал свідоцтва про смерть;

технічний паспорт на майно (за наявності);

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

довідка про останнє місце реєстрації померлого;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухомість;

документи на право власності (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо);

документи, що підтверджують родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про народження чи шлюб).

Адвокат радить заздалегідь перевірити наявність і порядок у документах на майно.

"У будь-якому випадку, потрібно, щоб усі документи на право власності були у порядку. Треба за цим слідкувати, щоб потім не виникло неприємних нюансів", — наголосив Станіслав Борис.

Наприклад, якщо у спадкодавця є земельна ділянка з державним актом старого зразка (виданим з 2002 до 2008 року), але її немає в реєстрі речових прав — можуть виникнути труднощі.

Без витягу з реєстру оформити спадщину стандартним шляхом не вдасться — доведеться звертатися до суду. Утім, юрист заспокоїв українців та пояснив, що у більшості випадків суди стають на бік спадкоємців.

Раніше ми писали, що під час війни зросла кількість випадків, коли люди зникають безвісти, що ускладнює питання спадкування. Чи відкривають спадкову справу в такому випадку та які документи потрібні — це запитання, які можуть почути юристи.

Також ми розповідали, що отримати спадщину нині непросто: виїзд за кордон, нестача документів і юридичні складнощі часто змушують звертатися до фахівців. Також виникає питання, чи мають право на спадок ті, хто залишив Україну незаконно.