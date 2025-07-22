Шансов ноль — без какого документа невозможно получить наследство в Украине

Мужчина держит документ. Фото: Freepik

Чтобы получить наследство родственника, нужно обратиться к нотариусу. На это дается шесть месяцев с момента смерти наследодателя. В этот период необходимо подать заявление — либо о принятии наследства, либо об отказе от него.

О том, без какого документа украинцы не могут начать процесс оформления наследства в 2025 году, в комментарии Новини.LIVE объяснил управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

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Процедура оформления наследства предусматривает передачу имущества от умершего к наследнику. Как отмечает адвокат, первым и главным документом для начала наследственного дела является свидетельство о смерти. Без него процедура не может быть начата.

Также важно иметь документы, подтверждающие право собственности на имущество. Если эти документы были утрачены, например, в результате боевых действий, их необходимо восстановить.

Какие еще документы понадобятся украинцам

В перечень документов, которые могут понадобиться украинцам для реализации их наследственных прав, входят:

завещание (если оно есть);

оригинал свидетельства о смерти;

технический паспорт на имущество (при наличии);

паспорт и идентификационный код наследника;

справка о последнем месте регистрации умершего;

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимость;

документы на право собственности (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности и т.д.);

документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о рождении или браке).

Адвокат советует заранее проверить наличие и порядок в документах на имущество.

"В любом случае, нужно, чтобы все документы на право собственности были в порядке. Надо за этим следить, чтобы потом не возникло неприятных нюансов", — отметил Станислав Борис.

Например, если у наследодателя есть земельный участок с государственным актом старого образца (выданным с 2002 до 2008 года), но его нет в реестре вещных прав — могут возникнуть трудности.

Без выписки из реестра оформить наследство стандартным путем не удастся — придется обращаться в суд. Впрочем, юрист успокоил украинцев и объяснил, что в большинстве случаев суды становятся на сторону наследников.

Ранее мы писали, что во время войны возросло количество случаев, когда люди исчезают без вести, что усложняет вопрос наследования. Открывают ли наследственное дело в таком случае и какие документы нужны — это вопросы, которые могут услышать юристы.

Также мы рассказывали, что получить наследство сейчас непросто: выезд за границу, нехватка документов и юридические сложности часто заставляют обращаться к специалистам. Также возникает вопрос, имеют ли право на наследство те, кто покинул Украину незаконно.