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Главная Экономика Налоги с наследства — сколько процентов нужно отдать в 2025

Налоги с наследства — сколько процентов нужно отдать в 2025

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 07:15
Государственная доля наследства — сколько налогов нужно заплатить в 2025
Девушка держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Полномасштабная война России против Украины изменила жизнь многих украинцев. Часть людей выехала за границу, кто-то переместил бизнес, появилось имущество за пределами страны. Это влияет и на оформление наследства, в частности — на то, как оно облагается налогами.

О том, как облагается налогом наследство и что следует учитывать украинцам в 2025 году, объяснили в Центре предоставления административных услуг Зеленоподской территориальной громады.

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Какие налоги должны заплатить наследники в 2025 году

Наследование — это передача имущества умершего человека его родственникам или другим лицам. В Украине наследство можно получить по завещанию или по закону (то есть автоматически, если завещания нет).

Отдельного налога на наследство в Украине нет, но оно подпадает под условия налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставка зависит от степени родственной связи и резидентства — то есть, живет ли лицо в Украине постоянно. В целом правила следующие:

  1. 0% налога — если наследство получают ближайшие родственники: дети (в том числе усыновленные), супруги, родители, родные братья и сестры, дедушки и бабушки.
  2. 5% налога — если между наследником и умершим нет близкой родственной связи.
  3. 18% на лога — если кто-то из сторон (наследник или наследодатель) не является налоговым резидентом Украины. Это касается даже родственников.

Нужно ли декларировать имущество полученное по наследству

Если наследник платит 5% или 18% НДФЛ — он обязательно должен подать годовую декларацию о доходах. Если же наследство подпадает под 0% и нет других причин подавать декларацию — отчитываться не нужно.

На наследство также может начисляться военный сбор — 1,5%. Но его не нужно платить, если наследство облагается по нулевой ставке НДФЛ.

Ранее мы писали, чтобы унаследовать имущество родственника, следует обратиться к нотариусу в течение шести месяцев со дня его смерти, подав заявление о принятии наследства.

Также мы рассказывали, что подарки в Украине могут облагать налогом — всё зависит от их стоимости. Если они не превышают определённый законом лимит, платить не придётся.

налоги деньги наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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