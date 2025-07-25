Не все успадковується — що не отримають навіть найближчі родичі

Чоловік бере документ. Фото: Freepik

Українці часто сприймають спадщину як нерухомість чи цінності, які передаються від покійного родича. Але важливо пам’ятати, що разом із майном спадкоємці можуть отримати й борги. Крім того, не все можна успадкувати — деякі права та обов’язки не передаються.

Про те, що заборонено передавати у спадок в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що не підлягає спадкуванню в Україні

Згідно зі статтею 1219 Цивільного кодексу України, існує перелік прав та зобов’язань, які не переходять у спадщину. Серед них:

Компенсації за шкоду здоров’ю — мають особистий характер і не передаються іншим. Членство в організаціях чи об’єднаннях — припиняється автоматично після смерті особи. Особисті немайнові права — такі як честь, гідність чи особиста недоторканність, не можуть бути предметом спадкування. Деякі борги або кредити — згідно зі статтею 608 Цивільного кодексу, окремі зобов’язання припиняються зі смертю боржника. Право на соціальні виплати — включно з аліментами, пенсіями та допомогою, які призначались лише конкретній людині.

У коментарі Новини.LIVE керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис додав, що не підлягає спадкуванню озброєння чи військова техніка, зокрема, танки або інше спорядження, що використовувалось у бойових діях.

"А так, в принципі, можна передавати у спадок все, що дозволено в Україні. У цій частині законодавство не було змінене", — зазначив адвокат.

Хто може бути позбавлений спадщини у 2025 році

Окремі особи можуть бути повністю позбавлені права на спадок. Це передбачено статтею 1224 Цивільного кодексу України. Зокрема:

Ті, чий шлюб із померлим був визнаний недійсним. Особи, які впливали на зміну або складання заповіту шляхом обману чи тиску. Родичі, які відмовилися доглядати спадкодавця під час його хвороби. Батьки, позбавлені батьківських прав (якщо їх не поновили до смерті дитини). Особи, які скоїли злочин проти спадкодавця або інших спадкоємців. Виняток — якщо такий спадкоємець згадується у заповіті.

Крім того, суд може позбавити спадщини тих, хто ухилявся від утримання спадкодавця або намагається отримати обов’язкову частку незаконним шляхом.

Раніше ми писали, що для оформлення спадщини після смерті родича слід обов’язково звернутися до нотаріуса. Це потрібно зробити впродовж шести місяців від дати смерті спадкодавця. У зазначений термін необхідно подати заяву про прийняття спадщини або про відмову від неї.

Також ми розповідали, що якщо помер чоловік чи дружина і не залишено заповіту, спадкове майно розподіляється між родичами згідно з чинним законодавством. В Україні діє система спадкування за чергами — всього їх п’ять.