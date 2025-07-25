Не все наследуется — что не получат даже ближайшие родственники

Мужчина берет документ. Фото: Freepik

Украинцы часто воспринимают наследство как недвижимость или ценности, которые передаются от покойного родственника. Но важно помнить, что вместе с имуществом наследники могут получить и долги. Кроме того, не все можно унаследовать — некоторые права и обязанности не передаются.

О том, что запрещено передавать по наследству в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что не подлежит наследованию в Украине

Согласно статье 1219 Гражданского кодекса Украины, существует перечень прав и обязательств, которые не переходят по наследству. Среди них:

Компенсации за вред здоровью — имеют личный характер и не передаются другим. Членство в организациях или объединениях — прекращается автоматически после смерти лица. Личные неимущественные права — такие как честь, достоинство или личная неприкосновенность, не могут быть предметом наследования. Некоторые долги или кредиты — согласно статье 608 Гражданского кодекса, отдельные обязательства прекращаются со смертью должника. Право на социальные выплаты — включая алименты, пенсии и пособия, которые назначались только конкретному человеку.

В комментарии Новини.LIVE управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис добавил, что не подлежит наследованию вооружение или военная техника, в частности, танки или другое снаряжение, которое использовалось в боевых действиях.

"А так, в принципе, можно передавать по наследству все, что разрешено в Украине. В этой части законодательство не было изменено", — отметил адвокат.

Кто может быть лишен наследства в 2025 году

Отдельные лица могут быть полностью лишены права на наследство. Это предусмотрено статьей 1224 Гражданского кодекса Украины. В частности:

Те, чей брак с умершим был признан недействительным. Лица, которые влияли на изменение или составление завещания путем обмана или давления. Родственники, которые отказались ухаживать за наследодателем во время его болезни. Родители, лишенные родительских прав (если их не восстановили до смерти ребенка). Лица, совершившие преступление против наследодателя или других наследников. Исключение — если такой наследник упоминается в завещании.

Кроме того, суд может лишить наследства тех, кто уклонялся от содержания наследодателя или пытается получить обязательную долю незаконным путем.

Ранее мы писали, что для оформления наследства после смерти родственника следует обязательно обратиться к нотариусу. Это нужно сделать в течение шести месяцев от даты смерти наследодателя. В указанный срок необходимо подать заявление о принятии наследства или об отказе от него.

Также мы рассказывали, что если умер муж или жена и не оставлено завещания, наследственное имущество распределяется между родственниками согласно действующему законодательству. В Украине действует система наследования по очередям — всего их пять.