Спадщина після смерті чоловіка — кому дістанеться майно згідно із законом

Жінка спілкується з юристом. Фото: Freepik

У випадку смерті чоловіка (або дружини), якщо немає заповіту, майно передається родичам за законом — у певному порядку. Закон України визначає п’ять черг спадкоємців, які можуть отримати спадщину.

Про те, хто отримає спадщину після смерті чоловіка, пояснили на сайті Новороздільської територіальної громади.

Реклама

Читайте також:

Як ділиться майно після смерті чоловіка

При спадкуванні за законом майно передається особам, визначеним законодавством, відповідно до встановленої черговості. Це означає, що існує чітке коло спадкоємців, які успадковують одночасно в межах своєї черги.

Наступна черга спадкоємців може набути право на спадщину лише у разі, якщо немає представників попередньої, або вони відмовилися від спадщини, не прийняли її, або були усунені від спадкування.

У 86 главі Цивільного кодексу України зазначається, що існує п’ять черг осіб, які мають право успадкувати майно у випадку відсутності заповіту:

До першої черги належать діти спадкодавця (у тому числі зачаті за його життя та народжені після смерті), його законний чоловік або дружина, а також обидва батьки. Друга черга включає рідних братів і сестер, бабусю та дідуся як з материнського, так і з батьківського боку. До третьої черги входять рідні тітки та дядьки. Четверта черга охоплює осіб, які проживали зі спадкодавцем однією родиною щонайменше п’ять років до моменту відкриття спадщини. П’ята черга — це інші родичі до шостого ступеня споріднення, а також утриманці спадкодавця, які не входять до попередніх черг.

Що важливо знати про спадкування дітьми

Діти можуть успадковувати майно незалежно від того, були батьки в офіційному шлюбі чи ні. Головне — щоб батьківство або материнство було підтверджене:

Усиновлені діти мають ті ж права, що й рідні. Якщо батько не визнав дитину — батьківство може встановити суд. Якщо батько визнав дитину добровільно — вона має право на спадщину. Якщо дитина була зачатою за життя батька, але народилася після його смерті — вона також має право на спадщину (але не пізніше, ніж через 10 місяців після смерті).

Що слід враховувати дружині та батькам

Офіційний чоловік або дружина — спадкоємці першої черги. Але важливо розуміти, що шлюб має бути зареєстрований у РАЦСі. Релігійне вінчання не дає права на спадщину.

Батьки можуть отримати спадщину після смерті своєї дитини, але тільки якщо їх батьківство підтверджене документально. Якщо ж батьки були позбавлені батьківських прав або є інші підстави для усунення — вони не отримають спадщину.

Раніше ми писали, що в Україні спадкування регулює Цивільний кодекс. Після смерті родича спадкоємець має 6 місяців, щоб звернутись до нотаріуса. Інакше вважається, що він відмовився від спадщини.

Також ми розповідали, що процес оформлення спадщини має багато нюансів. Особливо важливо враховувати юридичні тонкощі, якщо йдеться про нерухомість — квартиру, будинок чи дачу.