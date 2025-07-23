Спадщина після смерті чоловіка — кому дістанеться майно згідно із законом

Оформлення спадщини — хто отримає майно в разі смерті чоловіка
У випадку смерті чоловіка (або дружини), якщо немає заповіту, майно передається родичам за законом — у певному порядку. Закон України визначає п’ять черг спадкоємців, які можуть отримати спадщину.
Про те, хто отримає спадщину після смерті чоловіка, пояснили на сайті Новороздільської територіальної громади.
Як ділиться майно після смерті чоловіка
При спадкуванні за законом майно передається особам, визначеним законодавством, відповідно до встановленої черговості. Це означає, що існує чітке коло спадкоємців, які успадковують одночасно в межах своєї черги.
Наступна черга спадкоємців може набути право на спадщину лише у разі, якщо немає представників попередньої, або вони відмовилися від спадщини, не прийняли її, або були усунені від спадкування.
У 86 главі Цивільного кодексу України зазначається, що існує п’ять черг осіб, які мають право успадкувати майно у випадку відсутності заповіту:
- До першої черги належать діти спадкодавця (у тому числі зачаті за його життя та народжені після смерті), його законний чоловік або дружина, а також обидва батьки.
- Друга черга включає рідних братів і сестер, бабусю та дідуся як з материнського, так і з батьківського боку.
- До третьої черги входять рідні тітки та дядьки.
- Четверта черга охоплює осіб, які проживали зі спадкодавцем однією родиною щонайменше п’ять років до моменту відкриття спадщини.
- П’ята черга — це інші родичі до шостого ступеня споріднення, а також утриманці спадкодавця, які не входять до попередніх черг.
Що важливо знати про спадкування дітьми
Діти можуть успадковувати майно незалежно від того, були батьки в офіційному шлюбі чи ні. Головне — щоб батьківство або материнство було підтверджене:
- Усиновлені діти мають ті ж права, що й рідні.
- Якщо батько не визнав дитину — батьківство може встановити суд.
- Якщо батько визнав дитину добровільно — вона має право на спадщину.
- Якщо дитина була зачатою за життя батька, але народилася після його смерті — вона також має право на спадщину (але не пізніше, ніж через 10 місяців після смерті).
Що слід враховувати дружині та батькам
Офіційний чоловік або дружина — спадкоємці першої черги. Але важливо розуміти, що шлюб має бути зареєстрований у РАЦСі. Релігійне вінчання не дає права на спадщину.
Батьки можуть отримати спадщину після смерті своєї дитини, але тільки якщо їх батьківство підтверджене документально. Якщо ж батьки були позбавлені батьківських прав або є інші підстави для усунення — вони не отримають спадщину.
Раніше ми писали, що в Україні спадкування регулює Цивільний кодекс. Після смерті родича спадкоємець має 6 місяців, щоб звернутись до нотаріуса. Інакше вважається, що він відмовився від спадщини.
Також ми розповідали, що процес оформлення спадщини має багато нюансів. Особливо важливо враховувати юридичні тонкощі, якщо йдеться про нерухомість — квартиру, будинок чи дачу.
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