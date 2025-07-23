Наследство после смерти мужа — кому достанется имущество по закону

Женщина общается с юристом. Фото: Freepik

В случае смерти мужа (или жены), если нет завещания, имущество передается родственникам по закону — в определенном порядке. Закон Украины определяет пять очередей наследников, которые могут получить наследство.

О том, кто получит наследство после смерти мужа, объяснили на сайте Новороздольской территориальной общины.

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Как делится имущество после смерти мужа

При наследовании по закону имущество передается лицам, определенным законодательством, в соответствии с установленной очередностью. Это означает, что существует четкий круг наследников, которые наследуют одновременно в пределах своей очереди.

Следующая очередь наследников может приобрести право на наследство только в случае, если нет представителей предыдущей, или они отказались от наследства, не приняли его, или были отстранены от наследования.

В 86 главе Гражданского кодекса Украины отмечается, что существует пять очередей лиц, имеющих право унаследовать имущество в случае отсутствия завещания:

К первой очереди относятся дети наследодателя (в том числе зачатые при его жизни и рожденные после смерти), его законный муж или жена, а также оба родителя. Вторая очередь включает родных братьев и сестер, бабушку и дедушку как с материнской, так и с отцовской стороны. В третью очередь входят родные тети и дяди. Четвертая очередь охватывает лиц, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства. Пятая очередь — это другие родственники до шестой степени родства, а также иждивенцы наследодателя, которые не входят в предыдущие очереди.

Что важно знать о наследовании детьми

Дети могут наследовать имущество независимо от того, были родители в официальном браке или нет. Главное — чтобы отцовство или материнство было подтверждено:

Усыновленные дети имеют те же права, что и родные. Если отец не признал ребенка — отцовство может установить суд. Если отец признал ребенка добровольно — он имеет право на наследство. Если ребенок был зачат при жизни отца, но родился после его смерти — он также имеет право на наследство (но не позднее, чем через 10 месяцев после смерти).

Что следует учитывать жене и родителям

Официальный супруг или супруга — наследники первой очереди. Но важно понимать, что брак должен быть зарегистрирован в ЗАГСе. Религиозное венчание не дает права на наследство.

Родители могут получить наследство после смерти своего ребенка, но только если их отцовство подтверждено документально. Если же родители были лишены родительских прав или есть другие основания для устранения — они не получат наследство.

Ранее мы писали, что в Украине наследование регулирует Гражданский кодекс. После смерти родственника наследник имеет 6 месяцев, чтобы обратиться к нотариусу. Иначе считается, что он отказался от наследства.

Также мы рассказывали, что процесс оформления наследства имеет много нюансов. Особенно важно учитывать юридические тонкости, если речь идет о недвижимости — квартире, доме или даче.