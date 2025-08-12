Українці можуть втратити спадок — 5 причин, через які суди позбавляють майна у 2025 році

Чоловік переглядає документ. Фото: Freepik

Спадкування — дуже делікатна тема, яка часто стає причиною сварок і конфліктів у родині. Здавалося б, що наявність заповіту могла б уникнути суперечок щодо майна, але насправді все не так просто. Навіть ті, хто, здавалося б, має беззаперечне право на спадщину, можуть бути від неї відсторонені. За законом це можливо, але лише за певних підстав і при наявності доказів.

Про те, чому українці можуть втратити спадщину у 2025 році, зазначається у статті 1224 Цивільного Кодексу України.

Чому людину можуть позбавити права на спадок

Після смерті близької людини часто починаються справжні баталії за майно, коли деякі спадкоємці йдуть на різні хитрощі, щоб отримати більшу частку. Іноді несподівано з’являються діти, яких покійний не бачив роками, які не допомагали йому і навіть могли завдавати моральної чи фізичної шкоди. В таких випадках постає питання, як можна позбавити їх спадкових прав.

За законодавством, спадкоємцями можуть бути фізичні особи, які були живими на момент відкриття спадщини, а також діти, зачаті до смерті, але народжені після відкриття спадщини. За заповітом спадкоємцями можуть бути навіть юридичні особи чи інші учасники цивільних відносин.

Хто має обов'язкову частку спадщини

Заповідач має право вільно розпоряджатися своїм майном і визначати спадкоємців у заповіті. Проте закон захищає певні категорії осіб, гарантуючи їм обов’язкову частку спадщини, незалежно від волі заповідача. До них належать:

малолітні діти;

неповнолітні діти;

непрацездатні батьки;

непрацездатний чоловік або дружина;

дорослі діти, які не можуть працювати через стан здоров’я.

Ці спадкоємці мають право на мінімум половину тієї частки, яку отримали б за законом, навіть якщо заповіт розподіляє майно інакше. Це право не потребує згоди інших спадкоємців і не залежить від того, чи проживали вони разом зі спадкодавцем.

Якщо інші спадкоємці не погоджуються, вони можуть оскаржити це рішення у суді. Важливо знати, що заповідач не може позбавити обов’язкової частки цих спадкоємців. Частина заповіту, яка суперечить цьому правилу, визнається недійсною, але інші положення залишаються чинними.

Суд може зменшити розмір обов’язкової частки, якщо спадкоємець погано ставився до спадкодавця, не допомагав йому у важкий час або мав аморальну поведінку. Також враховується, чи спадкодавець вже передавав йому майно за життя.

За яких умов людина втрачає право на спадщину

Позбавити спадщини можна людей, які поводились недобросовісно стосовно спадкодавця. У такому разі їхня частка переходить іншим спадкоємцям. Позбавлення прав відбувається лише після смерті спадкодавця і лише за рішенням суду. Підстави для усунення від спадкування можуть бути такими:

Перешкоджання складанню або зміні заповіту, що призвело до отримання спадщини. Відмова спадкоємця від допомоги безпорадній людині — стан безпорадності може бути через вік, хворобу чи інвалідність. Вбивство або спроба вбивства спадкодавця чи потенційного спадкоємця (винятки — діти до 14 років або недієздатні особи, вбивство з необережності). Позбавлення батьківських прав і відсутність їх поновлення до моменту смерті спадкодавця, або ухилення від утримання спадкодавця, встановлене судом. Визнання шлюбу недійсним судом (зокрема, якщо шлюб скасовано після смерті одного з подружжя, суд може залишити право на спадщину іншому, якщо він не знав про його недійсність).

Навіть люди, які не є близькими родичами, можуть захищати свої права у суді, якщо їхні інтереси порушені через недійсний шлюб чи інші обставини.

