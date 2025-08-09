Поділ авто при розлученні — як це зробити законно та коли машина не ділиться

Пара біля автомобіля. Фото: Freepik

Процес розлучення часто супроводжується не лише емоційними переживаннями, а і юридичними питаннями, зокрема щодо поділу спільного майна. Одним із найбільш поширених об’єктів суперечок при розірванні шлюбу є автомобіль.

Про те, як поділити сімейне авто при розлученні, розповіла адвокатка Олеся Гродовська.

У яких випадках автомобіль при розлученні не ділиться

Юристка зазначила, що транспортний засіб, який придбаний за особисті кошти одного з подружжя, отриманий в дарунок або успадкований, буде особистою власністю одного з подружжя та не підлягає поділу.

Відповідно другий з подружжя не має права претендувати на дане майно, навіть якщо користувався ним в якості зручного сімейного автотранспорту. Однак, в деяких випадках право особистої приватної власності можна заперечити.

Як поділити авто при розлученні

Поділ транспортного засобу може бути здійснений як за домовленістю подружжя, так і за судовим рішенням. Автомобіль належить до категорії рухомого майна та є річчю неподільною. Тож вирішувати долю машини можна одним з трьох способів:

Залишити автомобіль у власності одного з подружжя. При цьому він виплачує іншому грошову компенсацію вартості 50% автомобіля. Такий поділ можна здійснити лише у випадку, якщо особа, яка відчужує свої права на авто, згодна на отримання грошової компенсації. Якщо жоден з подружжя не вчинив таких дій, а неподільні речі не можуть бути реально поділені між ними відповідно до їхніх часток, суд визнає ідеальні частки подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно в їхній спільній частковій власності. Продати спільне авто. У цьому випадку гроші, отримані від продажу транспортного засобу, діляться між подружжям пропорційно їхнім часткам. Залишити автомобіль в одного з подружжя, а другому — передати інше рівноцінне майно (земельну ділянку, дачу, частку у квартирі тощо). Цей варіант підходить в тих випадках, якщо автомобілем переважно користувався один з подружжя, а володіння іншим майном сповна задовольняє іншого з подружжя.

У випадках, коли на момент виникнення спору про поділ майна подружжя з’ясовується, що автомобіль вже проданий, необхідно звертатись до суду про отримання грошової компенсації відповідно до частки, яка належала одному з подружжя.

