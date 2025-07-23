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Головна Психологія Нова ера розставань — як люди розходяться за допомогою ШІ

Нова ера розставань — як люди розходяться за допомогою ШІ

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 06:55
Люди все частіше розходяться за допомогою ШІ — чому та як це відбувається
Дівчина тримає в руках ноутбук. Фото: Freepik
Ключові моменти Як ШІ допомагає розлучитись

Штучний інтелект став невід'ємною частиною життя багатьох людей. Одні використовують його в роботі чи навчанні, а інші примудряються навіть замінити ним психолога. Як показало нове дослідження, багато пар використовують ШІ, аби розірвати стосунки.

Про це пише VICE.

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Як ШІ допомагає розлучитись

Наразі багато людей використовують штучний інтелект, зокрема ChatGPT, для допомоги у стосунках. Зокрема, під час сварок партнери можуть запитувати поради в ШІ й навіть ділитись особистим листуванням.

Згідно з нещодавнім опитуванням, багато хто все ж більше дослухається до штучного інтелекту, аніж до реальних людей. Близько 57% людей перед побаченням радяться з ChatGPT щодо того, як себе поводити й про що говорити.

Як ШІ допомагає розлучитись
Дівчина з ноутбуком. Фото: Freepik

Ба більше, 41% людей зізналися, що використовували штучний інтелект для розірвання стосунків. Тобто замість того, аби самотужки написати справжнє пояснення, вони просили ШІ згенерувати текст. Деякі пояснювали це тим, що не могли підібрати потрібні слова. Інші ж зазначали, що це допомогло впоратися зі складними почуттями.

Багато використовувати штучний інтелект й після розриву стосунків в якості такого собі психолога. Він допомагав впоратися з емоціями та виплеснути почуття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які запити поставити ChatGPT, аби змінити життя назавжди.

Також ми розповідали про те, чи може штучний інтелект замінити психолога.

психологія розлучення штучний інтелект ChatGPT стосунки
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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