Люди все чаще расходятся с помощью ИИ — почему и как это происходит

Девушка держит в руках ноутбук. Фото: Freepik

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Одни используют его в работе или учебе, а другие умудряются даже заменить им психолога. Как показало новое исследование, многие пары используют ИИ, чтобы разорвать отношения.

Об этом пишет VICE.

Реклама

Читайте также:

Как ИИ помогает расстаться

Сейчас многие люди используют искусственный интеллект, в частности ChatGPT, для помощи в отношениях. В частности, во время ссор партнеры могут спрашивать советы у ИИ и даже делиться личной перепиской.

Согласно недавнему опросу, многие все же больше прислушиваются к искусственному интеллекту, чем к реальным людям. Около 57% людей перед свиданием советуются с ChatGPT о том, как себя вести и о чем говорить.

Девушка с ноутбуком. Фото: Freepik

Более того, 41% людей признались, что использовали искусственный интеллект для разрыва отношений. То есть вместо того, чтобы самостоятельно написать настоящее объяснение, они просили ИИ сгенерировать текст. Некоторые объясняли это тем, что не могли подобрать нужные слова. Другие же отмечали, что это помогло справиться со сложными чувствами.

Многие использовать искусственный интеллект и после разрыва отношений в качестве некоего психолога. Он помогал справиться с эмоциями и выплеснуть чувства.

Напомним, ранее мы писали о том, какие запросы поставить ChatGPT, чтобы изменить жизнь навсегда.

Также мы рассказывали о том, может ли искусственный интеллект заменить психолога.