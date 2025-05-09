Жіночі запити до чату GPT — це може змінити ваше життя назавжди

Дівчина в навушниках та за ноутбуком. Фото: Pexels

Штучний інтелект вже давно став нам помічником у багатьох справах. До нього звертаються як до психолога чи наставника. Якщо знати, як правильно поставити чату GPT запит, можна зрозуміти себе більше та навіть змінити життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Запити до чату GPT, які змінять життя

Для перезавантаження

Якщо ви хочете перезавантажитись, але не знаєте з чого почати, зверніться до чату GPT з таким запитом:

Я почуваюсь емоційно виснаженою. Порадь м’який, але ефективний план для внутрішнього відновлення та турботи про себе.

Для любові до себе

Якщо ви хочете полюбити себе та почати цінувати, поставте чату GPT такий запит:

Напиши мені 10 щоденних практик, які допоможуть розвинути самоцінність, жіночність і впевненість у собі.

Дівчина лежить на ліжку. Фото: Pexels

Для кращого самопочуття

Аби почуватись гарно та мати кращий вигляд, варто звернутись до ШІ з таким запитом:

Створи план з догляду за собою на 30 днів: тіло, шкіра, енергія, харчування, настрій.

Для жіночої енергії

Ви можете отримати підтримку та порцію натхнення. Для цього напишіть в чат GPT таке:

Порекомендуй книги, фільми, цитати й ритуали, які заряджають жіночу енергію та надихають бути собою.

Дівчина з ноутбуком. Фото: Pexels

Для саморозвитку

Якщо ви прагнете розвиватися, але не знаєте з чого почати, варто поставити такий запит штучному інтелекту:

Порадь, з яких сфер життя краще почати саморозвиток жінці, яка хоче вирости м'яко, але впевнено.

Для розуміння себе

Чат GPT може допомогти краще зрозуміти себе. Для цього зверніться до нього з таким запитом:

Постав мені 10 глибоких запитань для саморефлексії, щоб я краще пізнала себе та свої бажання.

Ці запити допоможуть вам краще зрозуміти себе та почати рухатись вперед. Звичайно, це не чарівна пігулка після якої одразу ж все зміниться, але це великий поштовх для кращого майбутнього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи може штучний інтелект повністю замінити психолога. Його аналіз кардинально відрізняється від роботи з людиною.

Також ми розповідали про те, які фільми можуть вам замінити похід до психотерапевта. Вони допоможуть розібратись у собі краще.