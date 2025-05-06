Психолог може відмовити вам у терапії — ось головна причина

Жінка на прийомі у психолога. Фото: Pexels

Психолог може допомогти розібратись з будь-якою проблемою. Якщо ви не справляєтесь з емоціями або ж маєте проблеми у стосунках чи на роботі — варто звернутись до спеціаліста. Проте є випадки, коли психолог може відмовити клієнтові у терапії.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Коли у психотерапії можуть відмовити

Причин, чому вам можуть відмовити у терапії, може бути декілька. Однак найголовнішою є те, що фахівець може просто бути некомпетентним у потрібній вам спеціалізації. Відтак, психолог не зможе провести терапію через брак знань.

Якщо, наприклад, психолог не спеціалізується на підлітковій або гештальт терапії, він не просто може, а зобов'язаний відмовитися від клієнта. Разом з тим, він може порекомендувати вам іншого профільного та компетентного терапевта.

Клієнт на прийомі у психолога. Фото: Pexels

Психолог зобов'язаний відмовити вам у консультації, адже є великий ризик, що робота поза його компетенцією тільки зашкодить. Недосвідчений у певній темі фахівець може пропустити важливу проблему повз, або ж сфокусуватись зовсім не на тому.

Перша консультація з психологом у будь-якому випадку буде для вас ознайомчою. Не варто соромитись. Поставте всі питання, які вас цікавлять, спеціалісту. Ви маєте повне право дізнатись якомога більше інформації.

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