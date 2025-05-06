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Справа не у вас — коли психолог може відмовити в терапії

6 травня 2025 08:15
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Психолог може відмовити вам у терапії — ось головна причина
Жінка на прийомі у психолога. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Психолог може допомогти розібратись з будь-якою проблемою. Якщо ви не справляєтесь з емоціями або ж маєте проблеми у стосунках чи на роботі — варто звернутись до спеціаліста. Проте є випадки, коли психолог може відмовити клієнтові у терапії.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Коли у психотерапії можуть відмовити

Причин, чому вам можуть відмовити у терапії, може бути декілька. Однак найголовнішою є те, що фахівець може просто бути некомпетентним у потрібній вам спеціалізації. Відтак, психолог не зможе провести терапію через брак знань.

Якщо, наприклад, психолог не спеціалізується на підлітковій або гештальт терапії, він не просто може, а зобов'язаний відмовитися від клієнта. Разом з тим, він може порекомендувати вам іншого профільного та компетентного терапевта.

Чому психолог може відмовити у консультації
Клієнт на прийомі у психолога. Фото: Pexels

Психолог зобов'язаний відмовити вам у консультації, адже є великий ризик, що робота поза його компетенцією тільки зашкодить. Недосвідчений у певній темі фахівець може пропустити важливу проблему повз, або ж сфокусуватись зовсім не на тому.

Перша консультація з психологом у будь-якому випадку буде для вас ознайомчою. Не варто соромитись. Поставте всі питання, які вас цікавлять, спеціалісту. Ви маєте повне право дізнатись якомога більше інформації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що краще допомагає при депресії — гроші чи психотерапія. Науковці провели масштабний експеримент.

Також ми розповідали про те, які фільми потрібно подивитись кожному. Вони замінять похід до психотерапевта та допоможуть розібратись у собі.

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08:39 ЗСУ продовжують тримати оборону на всіх напрямках — карти боїв

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