Психолог может отказать вам в терапии — вот главная причина

Женщина на приеме у психолога. Фото: Pexels

Психолог может помочь разобраться с любой проблемой. Если вы не справляетесь с эмоциями или имеете проблемы в отношениях или на работе — стоит обратиться к специалисту. Однако есть случаи, когда психолог может отказать клиенту в терапии.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Когда в психотерапии могут отказать

Причин, почему вам могут отказать в терапии, может быть несколько. Однако главной есть то, что специалист может просто быть некомпетентным в нужной вам специализации. Следовательно, психолог не сможет провести терапию из-за нехватки знаний.

Если, например, психолог не специализируется на подростковой или гештальт терапии, он не просто может, а обязан отказаться от клиента. Вместе с тем, он может порекомендовать вам другого профильного и компетентного терапевта.

Клиент на приеме у психолога. Фото: Pexels

Психолог обязан отказать вам в консультации, ведь есть большой риск, что работа вне его компетенции только навредит. Неопытный в определенной теме специалист может пропустить важную проблему мимо, или же сфокусироваться совсем не на том.

Первая консультация с психологом в любом случае будет для вас ознакомительной. Не стоит стесняться. Задайте все вопросы, которые вас интересуют, специалисту. Вы имеете полное право узнать как можно больше информации.

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