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Це губить ваші почуття — найбільші табу у здорових стосунках

21 квітня 2025 19:19
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Табу для здорових стосунків — що не варто робити обом партнерам
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Деякі помилки у стосунках можуть знищити почуття назавжди. Важливо розуміти, які речі породжують дистанцію між парами. Це допоможе зберегти теплі відносини та кохання.

Новини.LIVE пишуть про те, яких помилок варто уникати парі, аби стосунки були здоровими.

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Замовчування проблеми

Одна з найпоширеніших помилок пар — мовчати й удавати, ніби проблеми не існує. Це тільки породжує пасивну агресію. Варто одразу ж говорити про все, що вам не подобається у стосунках та змінювати це.

Погрози розійтися

Такий ультиматум ніколи не принесе користі. Не варто говорити про розставання, якщо насправді ви цього не хочете. Багато хто намагається маніпулювати такими заявами, не розуміючи, що це підриває довіру між партнерами.

Що категорично заборонено робити у стосунках
Непорозуміння у парі. Фото: Pexels

Ігнорування та мовчанка

Дорослі люди ладні вирішувати все, проговорюючи проблеми. Не варто влаштовувати тривалі ігнорування партнера, адже одного разу він може зіграти в цю саму гру. Ймовірно, така реакція вам не сподобається.

Образи в сторону партнера

Нецензурна лайка — найгірше, що може бути у відносинах. Обзивати партнера — це вищий ступінь зневаги. Такі слова тільки посилять конфлікт та ніколи не призведуть до його вирішення.

Що категорично заборонено робити у стосунках
Нещасливі стосунки. Фото: Pexels

Контроль другої половинки

В основі контролю над партнером лежить гіпертривожність та бажання управляти усім. Варто проявити повагу до своєї другої половинки та довіряти їй. В іншому випадку, ваші стосунки можуть зіпсуватись назавжди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які питання варто поставити своєму партнеру. Вони здатні зміцнити або ж зруйнувати ваші стосунки вщент.

Також ми розповідали про найбільшу помилку усіх пар. Вона буде коштувати вам щасливих стосунків.

психологія відносини кохання стосунки психологія стосунків
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20:01 В НБУ розповіли, як змінилися ціни в Україні за рік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Кого у травні призвуть у віці до 25 років

19:53 Смерть Папи Франциска — Трамп видав спеціальний указ

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