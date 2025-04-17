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Це знищить ваші почуття — найбільша помилка усіх пар

17 квітня 2025 14:05
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Найбільша помилка усіх пар — що не дає вам бути щасливими
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Рано чи пізно в будь-якій парі настає кризовий період. В такі моменти стосунки стають напруженими, а теплі почуття ніби кудись зникають. Важливо не допустити цього та розуміти, як не варто поводитись тоді, коли ваші відносини опинились на роздоріжжі.

Новини.LIVE розповідають про найбільшу помилку усіх пар.

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Часто під час напружених стосунків ми згадуємо про те, як було раніше. Багато пар прагнуть повернути все на свої місця та досягнути таких же почуттів, як на початку відносин. Однак це і є найбільшою помилкою.

Найбільша помилка усіх пар у стосунках
Пара знімає обручки. Фото: Freepik

Кожна пара розвивається та рухається вперед. Бажати, щоб все було так, як колись, все одно що прагнути повернутись зі старших класів в молодшу школу. Бо ж за ввесь час проведений разом пара проходить багато кризових етапів і не потрібно цього боятися. Це всього лише можливість удосконалити себе, свої стосунки та вирости разом з партнером.

Повернути все назад не можливо та й не потрібно. Бо за час, який ваша пара разом, змінились і ви, і партнер, і ваші почуття. Якщо ви на правильному шляху — кохання у стосунках буде ставати тільки міцнішим, підкріплюючись випробуваннями та перевірками, які підкидає життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як перевірити чоловіка на зрілість. Достатньо поставити йому одне питання.

Також ми розповідали про те, з яким типом чоловіків буде нещасною будь-яка жінка. Такі стосунки варто припиняти негайно.

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15:00 Рубіо та Віткофф прибули до Парижа для перемовин із Україною

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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