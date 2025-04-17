Тип чоловіка, з яким кожна буде нещасною — як його розпізнати

Дівчина та хлопець сваряться. Фото: Pexels

Будувати стосунки зі зрілим та розумним чоловіком легко. Однак коли партнер займає дитячу позицію й самостверджується за рахунок інших, побудувати здорові та щасливі стосунки з ним не вийде.

Новини.LIVE розповідають про те, як зрозуміти, що з партнером ви будете нещасливою.

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Тип чоловіка, з яким кожна буде нещасливою

Є основні ознаки, за якими можна визначити, що з чоловіком не буде щасливого майбутнього. Перша — коли ваш партнер не вміє вибачатись. Це означає, що людина навіть не припускає, що може помилитися. Таким чином чоловік намагається уникнути відповідальності за свої помилки.

Ще одна ознака партнера, з яким буде важко будувати хороші стосунки, — впевненість у його винятковості. Зазвичай такий чоловік критикує та повчає інших. Однак у своїх очах він — ідеальний, тож такий партнер не може сприймати критику у свою адресу.

Конфлікт між хлопцем та дівчиною. Фото: Pexels

Якщо ваш чоловік самостверджується за чужий рахунок — це ще один тривожний дзвіночок. Такий партнер часто принижує інших, а особливо тих, хто залежить від нього. Таким чином чоловік підіймає власну самооцінку.

Також ознакою типу партнера, з яким ви будете нещасливою, є уникнення розмов з його боку. При суперечках він відмовчується чи просто йде, а ще завжди звинувачує когось. Що б не сталося, такий тип чоловіка зробить винним всіх навколо, але не визнає свою помилку.

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