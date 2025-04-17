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Тікайте відразу — з цим типом чоловіка ви будете нещасливою

17 квітня 2025 06:33
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Тип чоловіка, з яким кожна буде нещасною — як його розпізнати
Дівчина та хлопець сваряться. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Будувати стосунки зі зрілим та розумним чоловіком легко. Однак коли партнер займає дитячу позицію й самостверджується за рахунок інших, побудувати здорові та щасливі стосунки з ним не вийде.

Новини.LIVE розповідають про те, як зрозуміти, що з партнером ви будете нещасливою.

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Тип чоловіка, з яким кожна буде нещасливою

Є основні ознаки, за якими можна визначити, що з чоловіком не буде щасливого майбутнього. Перша — коли ваш партнер не вміє вибачатись. Це означає, що людина навіть не припускає, що може помилитися. Таким чином чоловік намагається уникнути відповідальності за свої помилки. 

Ще одна ознака партнера, з яким буде важко будувати хороші стосунки, — впевненість у його винятковості. Зазвичай такий чоловік критикує та повчає інших. Однак у своїх очах він — ідеальний, тож такий партнер не може сприймати критику у свою адресу.

Тип чоловіка, від якого потрібно негайно тікати
Конфлікт між хлопцем та дівчиною. Фото: Pexels

Якщо ваш чоловік самостверджується за чужий рахунок — це ще один тривожний дзвіночок. Такий партнер часто принижує інших, а особливо тих, хто залежить від нього. Таким чином чоловік підіймає власну самооцінку.

Також ознакою типу партнера, з яким ви будете нещасливою, є уникнення розмов з його боку. При суперечках він відмовчується чи просто йде, а ще завжди звинувачує когось. Що б не сталося, такий тип чоловіка зробить винним всіх навколо, але не визнає свою помилку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити аб'юзера. Зробити це можна на початку стосунків, варто лише знати головні ознаки.

Також ми розповідали про найтоксичніший прийом чоловіка. Якщо ваша половинка це робить, варто розірвати стосунки якнайшвидше.

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