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Убегайте сразу — с этим типом мужчины вы будете несчастливой

17 апреля 2025 06:33
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Тип мужчины, с которым каждая будет несчастной — как его распознать
Девушка и парень ссорятся. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Строить отношения со зрелым и умным мужчиной легко. Однако когда партнер занимает детскую позицию и самоутверждается за счет других, построить здоровые и счастливые отношения с ним не получится.

Новини.LIVE рассказывают о том, как понять, что с партнером вы будете несчастливой.

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Тип мужчины, с которым каждая будет несчастливой

Есть основные признаки, по которым можно определить, что с мужчиной не будет счастливого будущего. Первый — когда ваш партнер не умеет извиняться. Это означает, что человек даже не предполагает, что может ошибиться. Таким образом мужчина пытается избежать ответственности за свои ошибки.

Еще один признак партнера, с которым будет трудно строить хорошие отношения, — уверенность в его исключительности. Обычно такой мужчина критикует и поучает других. Однако в своих глазах он — идеальный, поэтому такой партнер не может воспринимать критику в свой адрес.

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Конфликт между парнем и девушкой. Фото: Pexels

Если ваш мужчина самоутверждается за чужой счет — это еще один тревожный звоночек. Такой партнер часто унижает других, а особенно тех, кто зависит от него. Таким образом мужчина поднимает собственную самооценку.

Также признаком типа партнера, с которым вы будете несчастливой, является избегание разговоров с его стороны. При спорах он отмалчивается или просто уходит, а еще всегда обвиняет кого-то. Что бы ни случилось, такой тип мужчины сделает виноватым всех вокруг, но не признает свою ошибку.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить абьюзера. Сделать это можно в начале отношений, стоит лишь знать главные признаки.

Также мы рассказывали о самом токсичном приеме мужчины. Если ваша половинка это делает, стоит разорвать отношения как можно быстрее.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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06:27 Военное положение и деньги — когда работодатель может не платить

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