Тип мужчины, с которым каждая будет несчастной — как его распознать

Девушка и парень ссорятся. Фото: Pexels

Строить отношения со зрелым и умным мужчиной легко. Однако когда партнер занимает детскую позицию и самоутверждается за счет других, построить здоровые и счастливые отношения с ним не получится.

Новини.LIVE рассказывают о том, как понять, что с партнером вы будете несчастливой.

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Тип мужчины, с которым каждая будет несчастливой

Есть основные признаки, по которым можно определить, что с мужчиной не будет счастливого будущего. Первый — когда ваш партнер не умеет извиняться. Это означает, что человек даже не предполагает, что может ошибиться. Таким образом мужчина пытается избежать ответственности за свои ошибки.

Еще один признак партнера, с которым будет трудно строить хорошие отношения, — уверенность в его исключительности. Обычно такой мужчина критикует и поучает других. Однако в своих глазах он — идеальный, поэтому такой партнер не может воспринимать критику в свой адрес.

Конфликт между парнем и девушкой. Фото: Pexels

Если ваш мужчина самоутверждается за чужой счет — это еще один тревожный звоночек. Такой партнер часто унижает других, а особенно тех, кто зависит от него. Таким образом мужчина поднимает собственную самооценку.

Также признаком типа партнера, с которым вы будете несчастливой, является избегание разговоров с его стороны. При спорах он отмалчивается или просто уходит, а еще всегда обвиняет кого-то. Что бы ни случилось, такой тип мужчины сделает виноватым всех вокруг, но не признает свою ошибку.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить абьюзера. Сделать это можно в начале отношений, стоит лишь знать главные признаки.

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