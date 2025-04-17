Ознака емоційно незрілого чоловіка — як перевірити свого партнера

Чоловік та дружина. Фото: Pexels

Якщо чоловік зрілий, то побудувати з ним серйозні й тривалі стосунки не буде проблематичним. Однак, коли партнер не готовий брати на себе відповідальність, говорити про майбутнє складно. Важливо визначити це ще на початку стосунків.

Новини.LIVE пояснюють, як перевірити чоловіка на зрілість.

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Всього одна фраза допоможе зрозуміти, наскільки чоловік реалізований. Скажіть своєму партнерові: "Я люблю гроші". Реакція на ці слова буде промовистішою за тисячі інших сигналів.

Реалізований та зрілий партнер відповість, що він також цінує фінанси, або ж поцікавиться, на що жінці подобається витрачати кошти. В будь-якому випадку він спокійно поставиться до її заяви. Реалізований чоловік ніколи не почне звинувачувати жінку у меркантильності.

Щаслива пара. Фото: Pexels

Чоловік розуміє природу жіночих потреб. Знає, що для неї гроші — це безпека. Реалізований партнер не починає звинувачувати, знецінювати та ображати жінку. Для нього піклування про другу половинку через матеріальні блага є природнім.

А от незрілий чоловік одразу почне захищатись. Він буде звинувачувати жінку у меркантильності та з'ясовувати, що йому можуть дати натомість. Така реакція говоритиме про неготовність партнера до серйозних стосунків. Він шукає зручну жінку, яка буде задоволена малим. Прагнути до більшого такий чоловік не буде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як перевірити, чи буде чоловік вірним. Він ніколи не зрадить вам, якщо має ці ознаки.

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