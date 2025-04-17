Признак эмоционально незрелого мужчины — как проверить партнера

Муж и жена. Фото: Pexels

Если мужчина зрелый, то построить с ним серьезные и длительные отношения не будет проблематичным. Однако, когда партнер не готов брать на себя ответственность, говорить о будущем сложно. Важно определить это еще в начале отношений.

Новини.LIVE объясняют, как проверить мужчину на зрелость.

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Всего одна фраза поможет понять, насколько мужчина реализован. Скажите своему партнеру: "Я люблю деньги". Реакция на эти слова будет красноречивее тысячи других сигналов.

Реализованный и зрелый партнер ответит, что он также ценит финансы, или же поинтересуется, на что женщине нравится тратить средства. В любом случае он спокойно отнесется к ее заявлению. Реализованный мужчина никогда не начнет обвинять женщину в меркантильности.

Счастливая пара. Фото: Pexels

Мужчина понимает природу женских потребностей. Знает, что для нее деньги — это безопасность. Реализованный партнер не начинает обвинять, обесценивать и оскорблять женщину. Для него забота о второй половинке через материальные блага является естественной.

А вот незрелый мужчина сразу начнет защищаться. Он будет обвинять женщину в меркантильности и выяснять, что ему могут дать взамен. Такая реакция будет говорить о неготовности партнера к серьезным отношениям. Он ищет удобную женщину, которая будет довольна малым. Стремиться к большему такой мужчина не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, как проверить, будет ли мужчина верным. Он никогда не изменит вам, если имеет эти признаки.

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