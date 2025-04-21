Табу для здоровых отношений — что не стоит делать обоим партнерам

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Некоторые ошибки в отношениях могут уничтожить чувства навсегда. Важно понимать, какие вещи порождают дистанцию между парами. Это поможет сохранить теплые отношения и любовь.

Новини.LIVE пишут о том, каких ошибок стоит избегать паре, чтобы отношения были здоровыми.

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Замалчивание проблемы

Одна из самых распространенных ошибок пар — молчать и делать вид, будто проблемы не существует. Это только порождает пассивную агрессию. Стоит сразу же говорить обо всем, что вам не нравится в отношениях и менять это.

Угрозы разойтись

Такой ультиматум никогда не принесет пользы. Не стоит говорить о расставании, если на самом деле вы этого не хотите. Многие пытаются манипулировать такими заявлениями, не понимая, что это подрывает доверие между партнерами.

Недоразумения в паре. Фото: Pexels

Игнорирование и молчание

Взрослые люди готовы решать все, проговаривая проблемы. Не стоит устраивать длительные игнорирования партнера, ведь однажды он может сыграть в эту же игру. Вероятно, такая реакция вам не понравится.

Оскорбления в сторону партнера

Нецензурная брань — худшее, что может быть в отношениях. Обзывать партнера — это высшая степень пренебрежения. Такие слова только усугубят конфликт и никогда не приведут к его разрешению.

Несчастливые отношения. Фото: Pexels

Контроль второй половинки

В основе контроля над партнером лежит гипертревожность и желание управлять всем. Стоит проявить уважение к своей второй половинке и доверять ей. В противном случае, ваши отношения могут испортиться навсегда.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вопросы стоит задать своему партнеру. Они способны укрепить или разрушить ваши отношения вдребезги.

Также мы рассказывали о самой большой ошибке всех пар. Она будет стоить вам счастливых отношений.