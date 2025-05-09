Женские запросы в чат GPT — это может изменить вашу жизнь навсегда

Девушка в наушниках и за ноутбуком. Фото: Pexels

Искусственный интеллект уже давно стал нам помощником во многих делах. К нему обращаются как к психологу или наставнику. Если знать, как правильно поставить чату GPT запрос, можно понять себя больше и даже изменить жизнь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Для перезагрузки

Если вы хотите перезагрузиться, но не знаете с чего начать, обратитесь в чат GPT с таким запросом:

Я чувствую себя эмоционально истощенной. Посоветуй мягкий, но эффективный план для внутреннего восстановления и заботы о себе.

Для любви к себе

Если вы хотите полюбить себя и начать ценить, поставьте чату GPT такой запрос:

Напиши мне 10 ежедневных практик, которые помогут развить самоценность, женственность и уверенность в себе.

Девушка лежит на кровати. Фото: Pexels

Для лучшего самочувствия

Чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть лучше, стоит обратиться к ИИ с таким запросом:

Создай план по уходу за собой на 30 дней: тело, кожа, энергия, питание, настроение.

Для женской энергии

Вы можете получить поддержку и порцию вдохновения. Для этого напишите в чат GPT следующее:

Порекомендуй книги, фильмы, цитаты и ритуалы, которые заряжают женскую энергию и вдохновляют быть собой.

Девушка с ноутбуком. Фото: Pexels

Для саморазвития

Если вы хотите развиваться, но не знаете с чего начать, стоит задать такой запрос искусственному интеллекту:

Посоветуй, с каких сфер жизни лучше начать саморазвитие женщине, которая хочет вырасти мягко, но уверенно.

Для понимания себя

Чат GPT может помочь лучше понять себя. Для этого обратитесь к нему с таким запросом:

Задай мне 10 глубоких вопросов для саморефлексии, чтобы я лучше узнала себя и свои желания.

Эти запросы помогут вам лучше понять себя и начать двигаться вперед. Конечно, это не волшебная таблетка после которой сразу же все изменится, но это большой толчок для лучшего будущего.

Напомним, ранее мы писали о том, может ли искусственный интеллект полностью заменить психолога. Его анализ кардинально отличается от работы с человеком.

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