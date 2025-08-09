Раздел авто при разводе — как это сделать законно и когда машина не делится

Пара возле автомобиля. Фото: Freepik

Процесс развода часто сопровождается не только эмоциональными переживаниями, но и юридическими вопросами, в частности по разделу общего имущества. Одним из наиболее распространенных объектов споров при расторжении брака является автомобиль.

О том, как поделить семейное авто при разводе, рассказала адвокат Олеся Гродовская.

В каких случаях автомобиль при разводе не делится

Юрист отметила, что транспортное средство, которое приобретено за личные средства одного из супругов, полученное в дар или унаследованное, будет личной собственностью одного из супругов и не подлежит разделу.

Соответственно второй из супругов не имеет права претендовать на данное имущество, даже если пользовался им в качестве удобного семейного автотранспорта. Однако, в некоторых случаях право личной частной собственности можно оспорить.

Как поделить авто при разводе

Раздел транспортного средства может быть осуществлен как по договоренности супругов, так и по судебному решению. Автомобиль относится к категории движимого имущества и является вещью неделимой. Поэтому решать судьбу машины можно одним из трех способов:

Оставить автомобиль в собственности одного из супругов. При этом он выплачивает другому денежную компенсацию стоимости 50% автомобиля. Такое разделение можно осуществить только в случае, если лицо, которое отчуждает свои права на авто, согласна на получение денежной компенсации. Если ни один из супругов не совершил таких действий, а неделимые вещи не могут быть реально разделены между ними в соответствии с их долями, суд признает идеальные доли супругов в этом имуществе без его реального разделения и оставляет имущество в их общей долевой собственности. Продать совместное авто. В этом случае деньги, полученные от продажи транспортного средства, делятся между супругами пропорционально их долям. Оставить автомобиль у одного из супругов, а второму — передать другое равноценное имущество (земельный участок, дачу, долю в квартире и т.д.). Этот вариант подходит в тех случаях, если автомобилем преимущественно пользовался один из супругов, а владение другим имуществом вполне удовлетворяет другого супруга.

В случаях, когда на момент возникновения спора о разделе имущества супругов выясняется, что автомобиль уже продан, необходимо обращаться в суд о получении денежной компенсации в соответствии с долей, которая принадлежала одному из супругов.

