Розірвання шлюбу в Україні — скільки коштує розлучення через РАЦС

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Розлучення пов'язане не лише з емоціями чи з юридичними питаннями. Шлюборозлучний процес тягне за собою також певні фінансові витрати.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує розлучення в Україні.

Реклама

Читайте також:

Вартість розірвання шлюбу в РАЦСі

Якщо розлучення відбувається через РАЦС, як пояснили фахівці зі шлюборозлучних процесів, стягується лише державне мито — 8,50 грн, що становить 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Квитанція про його оплату є обов’язковим документом, що додається до відповідної заяви про розлучення.

Однак розлучитися в РАЦСі можна, лише якщо:

подружжя не має спільних дітей до 18 років;

дружина не вагітна;

бажання розлучитися взаємне.

В інших випадках розірвання шлюбу відбуватиметься тільки в суді.

Як оплатити держмито

Для цього необхідно:

Визначити орган РАЦС (за місцем реєстрації шлюбу, за місцем проживання одного або обох подружжя), в який буде подаватися позовна заява на розлучення. Отримати в органі РАЦС бланк з даними для оплати державного мита. Заповнити квитанцію із зазначенням реквізитів органу РАЦС. Сплатити державне мито в касі банківського відділення, терміналі самообслуговування банку або в інтернет-банку.

Квитанція про сплату обов'язково повинна містити правильні найменування та реквізити одержувача коштів та платника.

Чи повернуть держмито, якщо розлучення не відбулося

Після подання заяви до РАЦСу й сплати державного мита до реєстрації розлучення й видачі відповідного свідоцтва минає 30 днів.

Якщо подружжя не з’явиться на процедуру реєстрації розлучення, їхня заява анулюється. Сплачена сума державного мита не повертається. При повторному поданні заяви доведеться знову сплачувати держмито.

В Україні подорожчають адмінпослуги

Верховна Рада України проголосувала у першому читанні законопроєкт, який передбачає впорядкування системи оплати за адміністративні послуги.

Автори ініціативи пропонують визначити конкретні розміри адміністративного збору (мінімальна ставка — 20 грн) за понад 170 найпопулярніших адмінпослуг.

Наприклад, реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які були безплатними, коштуватимуть 100-200 грн, а плата за реєстрацію шлюбу зросте з нинішніх 85 копійок до 200 грн.

Раніше ми писали, як ділиться квартира при розлученні.

Також дізнавайтеся, як поділити бізнес при розлученні.