Расторжение брака в Украине — сколько стоит развод через ЗАГС

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Развод связан не только с эмоциями или с юридическими вопросами. Бракоразводный процесс влечет за собой также определенные финансовые расходы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит развод в Украине.

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Стоимость расторжения брака в ЗАГСе

Если развод происходит через ЗАГС, как объяснили специалисты по бракоразводным процессам, взимается только государственная пошлина — 8,50 грн, что составляет 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан. Квитанция о ее оплате является обязательным документом, который прилагается к соответствующему заявлению о разводе.

Однако развестись в ЗАГСе можно, только если:

супруги не имеют общих детей до 18 лет;

жена не беременна;

желание развестись взаимное.

В остальных случаях расторжение брака будет происходить только в суде.

Как оплатить госпошлину

Для этого необходимо:

Определить орган ЗАГС (по месту регистрации брака, по месту жительства одного или обоих супругов), в который будет подаваться исковое заявление на развод. Получить в органе ЗАГС бланк с данными для оплаты государственной пошлины. Заполнить квитанцию с указанием реквизитов органа ЗАГС. Оплатить государственную пошлину в кассе банковского отделения, терминале самообслуживания банка или в интернет-банке.

Квитанция об уплате обязательно должна содержать правильные наименования и реквизиты получателя средств и плательщика.

Вернут ли госпошлину, если развод не состоялся

После подачи заявления в ЗАГС и уплаты государственной пошлины до регистрации развода и выдачи соответствующего свидетельства проходит 30 дней.

Если супруги не появятся на процедуру регистрации развода, их заявление аннулируется. Уплаченная сумма государственной пошлины не возвращается. При повторной подаче заявления придется снова оплачивать госпошлину.

В Украине подорожают админуслуги

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект, который предусматривает упорядочение системы оплаты за административные услуги.

Авторы инициативы предлагают определить конкретные размеры административного сбора (минимальная ставка — 20 грн) за более 170 самых популярных админуслуг.

Например, регистрация бизнеса и земельных участков, которые были бесплатными, будут стоить 100-200 грн, а плата за регистрацию брака вырастет с нынешних 85 копеек до 200 грн.

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