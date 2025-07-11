Як поділити квартиру з чоловіком у 2025 — закон, варіанти, ризики

Чоловік та жінка на дивані. Фото: Freepik

Коли подружжя розлучається, квартира часто стає не лише спільним спогадом, а й джерелом конфлікту. У 2025 році питання поділу житла між чоловіком і дружиною залишається складним — як юридично, так і емоційно. Але розібратися в ньому необхідно, особливо якщо майно було набуте під час шлюбу.

Згідно зі статтею 60 Сімейного кодексу України, усе майно, придбане під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю. Не має значення, на кого оформлена квартира — обидва мають на неї однакові права.

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Однак існують винятки:

квартира отримана в дарунок або у спадок;

житло куплене до шлюбу;

квартира придбана за особисті кошти (наприклад, до шлюбу чи після продажу особистого майна).

Такі об'єкти є приватною власністю одного з подружжя. Але навіть у цих випадках інший з подружжя може претендувати на частку чи компенсацію, якщо, наприклад, були вкладені спільні кошти в ремонт чи добудову.

Поділ квартири: коли і як ініціювати процес

Важливо знати, що ділити квартиру можна не лише після розлучення, а й під час шлюбу. Головне — дотримати трирічний строк позовної давності з моменту порушення права.

Як наголошує адвокат Галина Ніколаєва, починати варто з визначення статусу майна, збору доказів, консультації з юристом і вибору способу поділу.

Способи поділу: від мирної згоди до судової тяганини

Добровільний поділ

Найшвидший і найменш болісний варіант — домовленість. Подружжя укладає нотаріально посвідчений договір, у якому зазначається:

хто отримує квартиру (або частку),

розмір грошової компенсації,

строки її виплати.

Цей підхід дозволяє уникнути судових витрат і зберегти бодай якісь партнерські стосунки.

Поділ через суд

Якщо згоди немає, справу вирішує суд. Зазвичай — шляхом поділу квартири навпіл. Але суд може відступити від принципу рівності, якщо:

є неповнолітні діти;

один із подружжя хворий чи недієздатний;

другий з подружжя приховував або знищив майно;

один з подружжя діяв на шкоду інтересам сім’ї.

Викуп частки

Класичний варіант у разі, коли один хоче залишити квартиру собі. Інший отримує грошову компенсацію, розраховану за ринковою ціною.

Продаж житла з розподілом коштів

Це варіант, коли викуп неможливий. Квартира продається, а виручені гроші діляться між подружжям. Процедура складніша, але справедлива.

Як поділити квартиру: поетапна інструкція

Визначити статус житла. З’ясуйте: квартира спільна чи особиста? Це допоможе уникнути безпідставних претензій. Зібрати документи. Знадобляться: свідоцтво про шлюб, правовстановлюючі документи, техпаспорт, документи на дітей (якщо є). Оцінити вартість. Незалежна оцінка визначить ринкову ціну — це база для справедливого поділу чи компенсації. Обрати спосіб поділу. Рішення залежить від ситуації: суд, договір, продаж, викуп або реальний поділ. Оформити юридично. Укладення нотаріального договору або звернення до суду — обов’язкова фінальна дія.

Квартира в іпотеці: що враховувати при поділі

Іпотечне житло ускладнює поділ. Основні варіанти:

переоформити кредит на одного з подружжя;

продати квартиру, погасити борг і розділити залишок;

залишити кредит спільним, але зафіксувати зобов'язання письмово.

Важливо узгодити дії з банком і не порушити умови кредитного договору.

Типові труднощі: на чому зазвичай "горять" подружжя

Відсутність згоди

Найпоширеніший конфлікт — хтось хоче продати, а хтось — залишити. В такому разі:

допоможе адвокат або медіатор;

варто оцінити кожен варіант фінансово;

важливо зважити майбутні витрати і перспективи.

Спори щодо часток

Майно купували за свої гроші? Робили капремонт? Допомагали батьки? Без доказів це не має ваги.

Знадобляться:

банківські виписки,

чеки на матеріали,

договори з підрядниками,

свідчення очевидців.

Проживання дітей

Суд зазвичай стає на бік того з батьків, з ким залишаються діти. Йому можуть:

передати більшу частку;

надати переважне право викупу;

заборонити продаж частки до повноліття дітей.

Технічні перепони

Іноді фізично поділити квартиру неможливо — немає окремих входів, незручне планування. У такому випадку:

замовляється технічна експертиза;

готуються висновки БТІ;

розглядаються альтернативні рішення — викуп або продаж.

Що ще варто знати українцям

У 2025 році українці, як і раніше, стикаються з юридичними нюансами при купівлі нерухомості. Одне з частих питань — чи можна придбати квартиру без згоди чоловіка або дружини. Відповідь на нього криється в положеннях Сімейного та Цивільного кодексів України, правильне розуміння яких допоможе уникнути проблем.

Також ми розповідали, що після розлучення часто трапляється, що один з колишніх партнерів залишається прописаним у квартирі іншого, створюючи юридичні та побутові складнощі. У 2025 році законодавство передбачає чіткий механізм, що дозволяє власнику житла врегулювати це питання.