Как поделить квартиру с мужем в 2025 — закон, варианты, риски

Мужчина и женщина на диване. Фото: Freepik

Когда супруги разводятся, квартира часто становится не только общим воспоминанием, но и источником конфликта. В 2025 году вопрос раздела жилья между мужем и женой остается сложным — как юридически, так и эмоционально. Но разобраться в нем необходимо, особенно если имущество было приобретено во время брака.

Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины, все имущество, приобретенное во время брака, считается общей совместной собственностью. Не имеет значения, на кого оформлена квартира — оба имеют на нее одинаковые права.

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Однако существуют исключения:

квартира получена в дар или по наследству;

жилье куплено до брака;

квартира приобретена за личные средства (например, до брака или после продажи личного имущества).

Такие объекты являются частной собственностью одного из супругов. Но даже в этих случаях другой супруг может претендовать на долю или компенсацию, если, например, были вложены общие средства в ремонт или достройку.

Раздел квартиры: когда и как инициировать процесс

Важно знать, что делить квартиру можно не только после развода, но и во время брака. Главное — соблюсти трехлетний срок исковой давности с момента нарушения права.

Как отмечает адвокат Галина Николаева, начинать стоит с определения статуса имущества, сбора доказательств, консультации с юристом и выбора способа раздела.

Способы раздела: от мирного согласия до судебной волокиты

Добровольное разделение

Самый быстрый и наименее болезненный вариант — договоренность. Супруги заключают нотариально удостоверенный договор, в котором указывается:

кто получает квартиру (или долю),

размер денежной компенсации,

сроки ее выплаты.

Этот подход позволяет избежать судебных издержек и сохранить хоть какие-то партнерские отношения.

Раздел через суд

Если согласия нет, дело решает суд. Обычно — путем раздела квартиры пополам. Но суд может отступить от принципа равенства, если:

есть несовершеннолетние дети;

один из супругов болен или недееспособен;

второй из супругов скрывал или уничтожил имущество;

один из супругов действовал в ущерб интересам семьи.

Выкуп доли

Классический вариант в случае, когда один хочет оставить квартиру себе. Другой получает денежную компенсацию, рассчитанную по рыночной цене.

Продажа жилья с распределением средств

Это вариант, когда выкуп невозможен. Квартира продается, а вырученные деньги делятся между супругами. Процедура более сложная, но справедливая.

Как поделить квартиру: поэтапная инструкция

Определить статус жилья. Выясните: квартира совместная или личная? Это поможет избежать безосновательных претензий. Собрать документы. Понадобятся: свидетельство о браке, правоустанавливающие документы, техпаспорт, документы на детей (если есть). Оценить стоимость. Независимая оценка определит рыночную цену — это база для справедливого раздела или компенсации. Выбрать способ разделения. Решение зависит от ситуации: суд, договор, продажа, выкуп или реальный раздел. Оформить юридически. Заключение нотариального договора или обращение в суд — обязательное финальное действие.

Квартира в ипотеке: что учитывать при разделе

Ипотечное жилье усложняет раздел. Основные варианты:

переоформить кредит на одного из супругов;

продать квартиру, погасить долг и разделить остаток;

оставить кредит общим, но зафиксировать обязательства письменно.

Важно согласовать действия с банком и не нарушить условия кредитного договора.

Типичные трудности: на чем обычно "горят" супруги

Отсутствие согласия

Самый распространенный конфликт — кто-то хочет продать, а кто-то — оставить. В таком случае:

поможет адвокат или медиатор;

стоит оценить каждый вариант финансово;

важно взвесить будущие расходы и перспективы.

Споры относительно долей

Имущество покупали за свои деньги? Делали капремонт? Помогали родители? Без доказательств это не имеет веса.

Вам понадобятся

банковские выписки,

чеки на материалы,

договоры с подрядчиками,

свидетельства очевидцев.

Проживание детей

Суд обычно становится на сторону того из родителей, с кем остаются дети. Ему могут:

передать большую долю;

предоставить преимущественное право выкупа;

запретить продажу доли до совершеннолетия детей.

Технические преграды

Иногда физически поделить квартиру невозможно — нет отдельных входов, неудобная планировка. В таком случае:

заказывается техническая экспертиза;

готовятся выводы БТИ;

рассматриваются альтернативные решения - выкуп или продажа.

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году украинцы по-прежнему сталкиваются с юридическими нюансами при покупке недвижимости. Один из частых вопросов - можно ли приобрести квартиру без согласия мужа или жены. Ответ на него кроется в положениях Семейного и Гражданского кодексов Украины, правильное понимание которых поможет избежать проблем.

Также мы рассказывали, что после развода часто случается, что один из бывших партнеров остается прописанным в квартире другого, создавая юридические и бытовые сложности. В 2025 году законодательство предусматривает четкий механизм, позволяющий собственнику жилья урегулировать этот вопрос.