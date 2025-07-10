Чи потрібна згода чоловіка на купівлю квартири у 2025 році — правила та винятки

Жінка читає документи. Фото: Freepik

У 2025 році українці, як і раніше, стикаються з юридичними викликами під час угод з нерухомістю. Один із найпоширеніших — чи можна купити квартиру без згоди чоловіка або дружини. Попри гадану простоту питання, його вирішення глибоко вкорінене в нормах Сімейного та Цивільного кодексів України. Правильне розуміння цих норм дозволяє уникнути проблем і неприємних судових історій.

Згідно з українським законодавством, усе майно, набуте під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю, незалежно від того, на кого воно оформлене, наголошують фахівці АН Oksagen. Це правило працює за замовчуванням — навіть якщо один з подружжя не вкладав коштів безпосередньо, він має рівне право на майно.

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Отже, будь-яка угода щодо купівлі чи продажу нерухомості — навіть якщо квартира записана лише на одного з подружжя — вимагає згоди другого. У 2025 році нотаріуси суворо дотримуються цієї вимоги, адже відсутність згоди може зробити угоду юридично вразливою.

Чому без згоди чоловіка не вийде купити квартиру

Ось що може піти не так, якщо проігнорувати потребу в згоді подружжя:

Нотаріус відмовить у посвідченні договору. Без письмової нотаріальної згоди продавця або покупця не вдасться оформити купівлю. Угоду можуть визнати недійсною. Якщо після підписання один із подружжя звернеться до суду, посилаючись на відсутність згоди, договір можуть анулювати. Покупець ризикує втратити кошти. Визнання угоди недійсною означає повернення майна попередньому власнику, а покупець має самостійно добиватися компенсації.

У 2025 році судова практика лишається суворою до покупців, які не виявили належної обачності, тож ігнорувати цю норму — дорого коштує.

Коли згода не потрібна: винятки, які підтверджують правило

Закон передбачає декілька випадків, коли згода чоловіка чи дружини на угоду з квартирою не вимагається:

майно придбане до шлюбу. Якщо квартира була куплена ще до одруження — вона належить тому, хто її набув;

спадщина або дарунок. Нерухомість, отримана в дар або спадок, є особистою власністю, навіть якщо це сталося вже під час шлюбу;

обмін нерухомості, що перебуває у приватній власності. У таких випадках знову діє принцип особистої власності.

Але є важливе застереження: усі ці винятки мають бути підтверджені документально — свідоцтвами, договором дарування або рішенням суду. Інакше нотаріус не оформить угоду.

Як оформити згоду правильно

Процедура оформлення згоди доволі проста, але вимагає уважності. Ось базові кроки:

обидва подружжя мають бути присутні в нотаріуса; необхідно мати при собі паспорт, РНОКПП (ідентифікаційний код), а також свідоцтво про шлюб; згода оформлюється у вигляді нотаріальної заяви, яка підписується особисто.

Якщо один із подружжя не може бути присутнім, він може оформити згоду заздалегідь або через довірену особу, але це також вимагає нотаріального засвідчення.

На який строк дійсна така згода

Українське законодавство прямо не обмежує строк дії згоди на угоду з нерухомістю. Проте у 2025 році нотаріуси радять дотримуватись "свіжості" документа: оптимально, щоб згода була оформлена не пізніше ніж за 30 днів до підписання договору купівлі-продажу. Це знижує ризик оскарження угоди в майбутньому.

А якщо шлюб розірвано або чоловік зник

Розлучення автоматично припиняє режим спільної сумісної власності. Відтак, якщо квартира купується після розлучення — згода вже не потрібна. Проте документи про розірвання шлюбу потрібно надати нотаріусу.

Щодо випадків, коли один із подружжя зник безвісти або перебуває за кордоном, ситуація складніша. У такому разі потрібне або довіреність, завірена нотаріально, або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою.

Як убезпечити себе при купівлі квартири

Перш ніж підписати будь-які документи, варто:

перевірити сімейний стан продавця;

вимагати згоду подружжя у письмовому вигляді;

за потреби — звернутися до юриста для додаткової перевірки майна.

Окрема увага — підтвердженню джерела коштів на купівлю. Якщо ви одружені й купуєте квартиру, скажімо, за спадщину, краще одразу задокументувати це нотаріально — це захистить майбутню угоду від оскарження.

Що ще варто знати українцям

Після розлучення часто виникає складна ситуація, коли один з колишніх партнерів залишається зареєстрованим у житлі, що належить іншому, створюючи як юридичні, так і побутові труднощі. У 2025 році законодавство передбачає чіткий механізм, що дозволяє власнику помешкання зняти з реєстрації колишнього члена сім'ї.

Також ми розповідали, що придбання житла — це значне фінансове та емоційне рішення, що має глибокі юридичні наслідки. Навіть при нотаріальному супроводі угоди існує ризик: лише один невдалий пункт у договорі може призвести до значних втрат і затяжних судових розглядів.