Нужно ли согласие мужа на покупку квартиры в 2025 году — правила и исключения

Женщина читает документы. Фото: Freepik

В 2025 году украинцы по-прежнему сталкиваются с юридическими вызовами при сделках с недвижимостью. Один из самых распространенных — можно ли купить квартиру без согласия мужа или жены. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, его решение глубоко укоренено в нормах Семейного и Гражданского кодексов Украины. Правильное понимание этих норм позволяет избежать проблем и неприятных судебных историй.

Согласно украинскому законодательству, все имущество, приобретенное во время брака, считается общей совместной собственностью, независимо от того, на кого оно оформлено, отмечают специалисты АН Oksagen. Это правило работает по умолчанию — даже если один из супругов не вкладывал средств непосредственно, он имеет равное право на имущество.

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Следовательно, любая сделка по покупке или продаже недвижимости — даже если квартира записана только на одного из супругов — требует согласия второго. В 2025 году нотариусы строго придерживаются этого требования, ведь отсутствие согласия может сделать сделку юридически уязвимой.

Почему без согласия мужа не получится купить квартиру

Вот что может пойти не так, если проигнорировать потребность в согласии супругов:

Нотариус откажет в удостоверении договора. Без письменного нотариального согласия продавца или покупателя не удастся оформить покупку. Сделку могут признать недействительной. Если после подписания один из супругов обратится в суд, ссылаясь на отсутствие согласия, договор могут аннулировать. Покупатель рискует потерять средства. Признание сделки недействительной означает возврат имущества предыдущему владельцу, а покупатель должен самостоятельно добиваться компенсации.

В 2025 году судебная практика остается суровой к покупателям, которые не проявили должной осмотрительности, поэтому игнорировать эту норму — дорого стоит.

Когда согласие не требуется: исключения, подтверждающие правило

Закон предусматривает несколько случаев, когда согласие мужа или жены на сделку с квартирой не требуется:

имущество приобретено до брака. Если квартира была куплена еще до брака - она принадлежит тому, кто ее приобрел;

наследство или дарственная. Недвижимость, полученная в дар или наследство, является личной собственностью, даже если это произошло уже во время брака;

обмен недвижимости, находящейся в частной собственности. В таких случаях снова действует принцип личной собственности.

Но есть важная оговорка: все эти исключения должны быть подтверждены документально — свидетельствами, договором дарения или решением суда. Иначе нотариус не оформит сделку.

Как оформить согласие правильно

Процедура оформления согласия довольно проста, но требует внимательности. Вот базовые шаги:

оба супруга должны присутствовать у нотариуса; необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код, а также свидетельство о браке; согласие оформляется в виде нотариального заявления, которое подписывается лично.

Если один из супругов не может присутствовать, он может оформить согласие заранее или через доверенное лицо, но это также требует нотариального заверения.

На какой срок действительно такое согласие

Украинское законодательство прямо не ограничивает срок действия согласия на сделку с недвижимостью. Однако в 2025 году нотариусы советуют придерживаться "свежести" документа: оптимально, чтобы согласие было оформлено не позднее чем за 30 дней до подписания договора купли-продажи. Это снижает риск оспаривания сделки в будущем.

А если брак расторгнут или супруг исчез

Развод автоматически прекращает режим общей совместной собственности. Поэтому, если квартира покупается после развода — согласие уже не требуется. Однако документы о расторжении брака нужно предоставить нотариусу.

Относительно случаев, когда один из супругов пропал без вести или находится за границей, ситуация сложнее. В таком случае нужна либо доверенность, заверенная нотариально, либо решение суда о признании лица безвестно отсутствующим.

Как обезопасить себя при покупке квартиры

Прежде чем подписать какие-либо документы, стоит:

проверить семейное положение продавца;

требовать согласие супругов в письменном виде;

при необходимости — обратиться к юристу для дополнительной проверки имущества.

Отдельное внимание — подтверждению источника средств на покупку. Если вы женаты и покупаете квартиру, скажем, за наследство, лучше сразу задокументировать это нотариально — это защитит будущую сделку от обжалования.

Что еще стоит знать украинцам

После развода часто возникает сложная ситуация, когда один из бывших партнеров остается зарегистрированным в жилье, принадлежащем другому, создавая как юридические, так и бытовые трудности. В 2025 году законодательство предусматривает четкий механизм, позволяющий владельцу жилья снять с регистрации бывшего члена семьи.

Также мы рассказывали, что приобретение жилья — это значительное финансовое и эмоциональное решение, имеющее глубокие юридические последствия. Даже при нотариальном сопровождении сделки существует риск: всего один неудачный пункт в договоре может привести к значительным потерям и затяжным судебным разбирательствам.