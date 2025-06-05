Послуги в ЦНАПах стануть платними — в чому причина

ЦНАП. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Верховна Рада України проголосувала у першому читанні законопроєкт, який передбачає впорядкування системи оплати за адміністративні послуги. Очікується, що таке рішення допоможе покрити витрати на отримання ЦНАПів.

Проєкт Закону про адміністративний збір №4380 підтримали 273 народні обранці, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Автори ініціативи зауважили у пояснювальній записці, що за більшість адміністративних послуг в Україні передбачені недостатні компенсаційні платежі (як от 13,60 грн за реєстрацію місця проживання).

Платежі за інші послуги нардепи вважають мізерними (за реєстрацію шлюбу держмито 85 копійок, "місцевий нотаріат" по 17 і 34 копійки тощо), а інші ж взагалі є безоплатними для споживачів (реєстрація бізнесу, землі тощо).

Скільки доведеться платити за адмінпослуги

У законопроєкті №4380 парламентарі пропонують визначити конкретні розміри адміністративного збору (мінімальна ставка — 20 грн) за понад 170 найпопулярніших адмінпослуг.

Наприклад, реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які були безплатними, коштуватимуть 100-200 грн, а плата за реєстрацію шлюбу зросте з нинішніх 85 копійок до 200 грн. На електронні послуги передбачена знижка 25%.

Безоплатними залишаться адміністративні послуги у сфері соціального захисту населення, пенсійні послуги, послуги для неповнолітніх осіб (в т.ч. перший паспорт громадянина України, реєстрація місця проживання) та осіб, які потребують особливого захисту.

Оплачувати адмінпослуги українці зможуть у банках або ж за допомогою електронних сервісів. Якщо у населеному пункті відсутні установи, які надають банківські послуги, ЦНАПи зможуть здійснювати самостійне касове обслуговування.

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