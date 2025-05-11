Реєстрація домашніх тварин у 2025 — для кого обов'язкова та скільки коштує послуга

Працівниці ЦНАПу на роботі. Фото: УНІАН

У київських Центрах надання адміністративних послуг незабаром запрацює нова опція для власників домашніх улюбленців. Тепер тварин можна буде офіційно зареєструвати, що має бути особливо корисно для власників собак.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

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Навіщо реєструвати своїх домашніх улюбленців

Як зазначили в КМДА з посиланням на КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", у міських ЦНАПах з'явиться можливість офіційно реєструвати домашніх тварин. Сервіс почне діяти:

з понеділка, 12 травня;

в усіх підрозділах ЦНАПу по Києву.

Керівник підприємства Сергій Сабуров зазначив, що наразі обов’язкова реєстрація стосується лише собак. А от котів можна вносити до реєстру за бажанням власника.

Він також додав, що це насамперед питання безпеки, якщо тварина загубиться, наявність реєстраційних даних значно полегшує її повернення додому. Крім того, точні дані щодо кількості домашніх улюбленців дозволять:

краще організовувати міську інфраструктуру;

забезпечити дотримання ветеринарно-санітарних вимог.

Як здійснити реєстрацію тварини та скільки це коштує

Починаючи з 12 травня 2025 року, щоб внести тварину до реєстру, власнику необхідно:

звернутись до будь-якого київського ЦНАПу;

заповнити форму №1 (отримується на місці);

надати квитанцію про сплату відповідної послуги.

Вартість послуги. Фото: скриншот/ЦНАП

На сайті ЦНАПу зазначається, що строки надання послуги складають 15 днів, а за одну тварину доведеться заплатити 210 гривень. Після оформлення реєстрації тварині присвоюють індивідуальний номер, а власнику видається офіційне свідоцтво, яке підтверджує право власності на улюбленця.

Раніше ми писали, що в Україні діють правила щодо вигулу собак у публічних місцях. Навіть найспокійніший пес може проявити агресію, тож вигул дозволений лише на повідцю й у наморднику. За порушення виписують штрафи.

Також ми розповідали, що домашнього улюбленця можна знайти на вулиці, взяти з притулку або купити онлайн. На сайтах часто з’являються оголошення про продаж котів і собак, зокрема дорогих породистих тварин.