Елітні породи котів на OLX — скільки грошей треба віддати за пухнастого улюбленця

Кошенята. Фото: Pexels

Українці можуть знайти домашнього улюбленця на вулиці, взяти у притулку чи купити на OLX. В інтернеті регулярно публікують оголошення про продаж котів і собак різноманітних порід. За деяких чотирилапих новим господарям доведеться заплатити немаленьку суму, враховуючи приналежність до елітної породи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують елітні породи котів на OLX.

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Мейн-кун

Представники породи вирізняються великими розмірами, м’язистим тілом, сильними лапами та загостреними кінчиками вух. Мейн-кунів дуже важко сплутати з іншою породою, бо вони мають характерні зовнішні риси, не притаманні іншим котам.

Щодо характеру, тварини здебільшого спокійні, їх важко роздратувати і вивести на агресію. Вони сильно прив’язуються до господарів, стають вірними супутниками, легко вивчають команди. Водночас мейн-куни відомі голосистістю і можуть видавати дивні звуки, наприклад пищання.

Користувач OLX із Києва пропонує срібно-тигрове кошеня за 30 000 грн.

Мейн-кун за 30 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Орієнтальна кішка

Прабатьками чотирилапих вважаються стародавні сіамські кішки. Орієнталів вивели шляхом схрещення з іншими породами з метою отримання нових варіантів забарвлення. Коти мають струнке тіло з розвиненою мускулатурою, довгий хвіст, міцні лапки (злегка подовжені). Характерна особливість зовнішньості — трикутна форма голови та загострені вуха.

Дуже часто орієнталів порівнюють із домовиком Доббі (серія фільмів про чаклуна Гаррі Поттера), бо вони виростають з немаленьким носом і виразними вухами. За характером коти дуже розумні, допитливі, компанійські. Люблять гратися, погано переносять самотність.

Користувач із Дніпра продає двомісячного хлопчика за 600 доларів (майже 25 000 грн).

Орієнтальна кішка за 25 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Бенгальська кішка

Представники породи відрізняються характерними леопардовими плямами, завдяки чому не уникнули порівняння з цими дикими тваринами. Бенгали можуть похвалитися блискучою шерстю, товстим хвостом, міцною мускулатурою. Водночас вуха невеликі, очі мають мигдалеподібну форму та чорну окантовку.

Господарям пощастить отримати активного компаньйона, який не любить сидіти на місці. Спокій власникам котів буде тільки снитися, бо тваринки дуже рухливі, в будь-який момент готові гратися. При цьому демонструють неабиякий розум і швидко вивчають команди. На OLX можна купити тримісячну дівчинку за 500 доларів (21 000 грн).

Бенгальська кішка за 21 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні планують оновити правила перевезення домашніх тварин у громадському транспорті. Великі собаки мають бути в наморднику, а тварини до 10 кг повинні перебувати в контейнерах. Також вимагатимуть документи про здоров’я та щеплення улюбленців.

Ми писали, що українці можуть продати старі монети на OLX за великі гроші. Чимало оголошень стосуються реалізації копійок 1992 року карбування, пам’ятних виробів Національного банку і монет часів Радянського Союзу.