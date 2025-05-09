Элитные породы кошек на OLX — сколько денег надо отдать за пушистого любимца

Котята. Фото: Pexels

Украинцы могут найти домашнего любимца на улице, взять в приюте или купить на OLX. В интернете регулярно публикуют объявления о продаже котов и собак различных пород. За некоторых четвероногих новым хозяевам придется заплатить немаленькую сумму, учитывая принадлежность к элитной породе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят элитные породы котов на OLX.

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Мейн-кун

Представители породы отличаются крупными размерами, мускулистым телом, сильными лапами и заостренными кончиками ушей. Мейн-кунов очень трудно спутать с другой породой, ведь они имеют характерные внешние черты, не присущие другим котам.

По характеру животные в основном спокойные, их трудно разозлить и вывести на агрессию. Они сильно привязываются к хозяевам, становятся верными спутниками, легко изучают команды. При этом мейн-куны известны голосистостью и могут издавать странные звуки, например, пищание.

Пользователь OLX из Киева предлагает серебряно-тигрового котенка за 30 000 грн.

Мейн-кун за 30 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Ориентальная кошка

Прародителями четверолапых считаются древние сиамские кошки. Ориенталов вывели путем скрещивания с другими породами с целью получения новых вариантов окраса. Коты имеют стройное тело с развитой мускулатурой, длинный хвост, крепкие лапки (слегка удлиненные). Характерная особенность внешности — треугольная форма головы и заостренные уши.

Очень часто ориенталов сравнивают с домовым Добби (серия фильмов о колдуне Гарри Поттере), поскольку они вырастают с немаленьким носом и выразительными ушами. По характеру коты очень умные, любознательные, компанейские. Любят играть, плохо переносят одиночество.

Пользователь из Днепра продает двухмесячного мальчика за 600 долларов (почти 25 000 грн).

Ориентальная кошка за 25 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Бенгальская кошка

Представители породы отличаются характерными леопардовыми пятнами, благодаря чему не избежали сравнения с этими дикими животными. Бенгалы могут похвастаться блестящей шерстью, толстым хвостом, крепкой мускулатурой. При этом уши небольшие, глаза имеют миндалевидную форму и черную окантовку.

Хозяевам повезет получить активного компаньона, который не любит сидеть на месте. Спокойствие владельцам кошек будет только сниться, ведь животные очень подвижны, в любой момент готовы играть. При этом демонстрируют незаурядный ум и быстро изучают команды.

На OLX можно купить трехмесячную девочку за 500 долларов (21 000 грн).

Бенгальская кошка за 21 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Напомним, в Украине планируют обновить правила перевозки домашних животных в общественном транспорте. Большие собаки должны быть в наморднике, а животные до 10 кг — находиться в контейнерах. Также будут требовать документы о здоровье и прививках любимцев.

Мы писали, что украинцы могут продать старые монеты на OLX за большие деньги. Немало объявлений касаются реализации копеек 1992 года чеканки, памятных изделий Национального банка и монет времен Советского Союза.