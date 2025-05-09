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Непростые любимцы — за сколько продают элитных кошек на OLX

9 мая 2025 17:10
Елизавета Супивская - редактор
Элитные породы кошек на OLX — сколько денег надо отдать за пушистого любимца
Котята. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы могут найти домашнего любимца на улице, взять в приюте или купить на OLX. В интернете регулярно публикуют объявления о продаже котов и собак различных пород. За некоторых четвероногих новым хозяевам придется заплатить немаленькую сумму, учитывая принадлежность к элитной породе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят элитные породы котов на OLX.

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Мейн-кун

Представители породы отличаются крупными размерами, мускулистым телом, сильными лапами и заостренными кончиками ушей. Мейн-кунов очень трудно спутать с другой породой, ведь они имеют характерные внешние черты, не присущие другим котам.

По характеру животные в основном спокойные, их трудно разозлить и вывести на агрессию. Они сильно привязываются к хозяевам, становятся верными спутниками, легко изучают команды. При этом мейн-куны известны голосистостью и могут издавать странные звуки, например, пищание.

Пользователь OLX из Киева предлагает серебряно-тигрового котенка за 30 000 грн.

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Мейн-кун за 30 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Ориентальная кошка

Прародителями четверолапых считаются древние сиамские кошки. Ориенталов вывели путем скрещивания с другими породами с целью получения новых вариантов окраса. Коты имеют стройное тело с развитой мускулатурой, длинный хвост, крепкие лапки (слегка удлиненные). Характерная особенность внешности — треугольная форма головы и заостренные уши.

Очень часто ориенталов сравнивают с домовым Добби (серия фильмов о колдуне Гарри Поттере), поскольку они вырастают с немаленьким носом и выразительными ушами. По характеру коты очень умные, любознательные, компанейские. Любят играть, плохо переносят одиночество.

Пользователь из Днепра продает двухмесячного мальчика за 600 долларов (почти 25 000 грн).

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Ориентальная кошка за 25 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Бенгальская кошка

Представители породы отличаются характерными леопардовыми пятнами, благодаря чему не избежали сравнения с этими дикими животными. Бенгалы могут похвастаться блестящей шерстью, толстым хвостом, крепкой мускулатурой. При этом уши небольшие, глаза имеют миндалевидную форму и черную окантовку.

Хозяевам повезет получить активного компаньона, который не любит сидеть на месте. Спокойствие владельцам кошек будет только сниться, ведь животные очень подвижны, в любой момент готовы играть. При этом демонстрируют незаурядный ум и быстро изучают команды.

На OLX можно купить трехмесячную девочку за 500 долларов (21 000 грн).

Непростые любимцы — за сколько продают элитных кошек на OLX - фото 3
Бенгальская кошка за 21 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Напомним, в Украине планируют обновить правила перевозки домашних животных в общественном транспорте. Большие собаки должны быть в наморднике, а животные до 10 кг — находиться в контейнерах. Также будут требовать документы о здоровье и прививках любимцев.

Мы писали, что украинцы могут продать старые монеты на OLX за большие деньги. Немало объявлений касаются реализации копеек 1992 года чеканки, памятных изделий Национального банка и монет времен Советского Союза.

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