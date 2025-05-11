Регистрация домашних животных в 2025 — для кого обязательна и сколько стоит услуга

Работницы ЦПАУ на работе. Фото: УНИАН

В киевских Центрах предоставления административных услуг вскоре заработает новая опция для владельцев домашних любимцев. Теперь животных можно будет официально зарегистрировать, что должно быть особенно полезно для владельцев собак.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Зачем регистрировать своих домашних любимцев

Как отметили в КГГА со ссылкой на КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины", в городских ЦПАУ появится возможность официально регистрировать домашних животных. Сервис начнет действовать:

с понедельника, 12 мая;

во всех подразделениях ЦПАУ по Киеву.

Руководитель предприятия Сергей Сабуров отметил, что сейчас обязательная регистрация касается только собак. А вот котов можно вносить в реестр по желанию владельца.

Он также добавил, что это прежде всего вопрос безопасности, если животное потеряется, наличие регистрационных данных значительно облегчает его возвращение домой. Кроме того, точные данные по количеству домашних любимцев позволят:

лучше организовывать городскую инфраструктуру;

обеспечить соблюдение ветеринарно-санитарных требований.

Как осуществить регистрацию животного и сколько это стоит

Начиная с 12 мая 2025 года, чтобы внести животное в реестр, владельцу необходимо:

обратиться в любой киевский ЦНАП;

заполнить форму №1 (получается на месте);

предоставить квитанцию об уплате соответствующей услуги.

Стоимость услуги. Фото: скриншот/ЦПАУ

На сайте ЦПАУ отмечается, что сроки предоставления услуги составляют 15 дней, а за одно животное придется заплатить 210 гривен. После оформления регистрации животному присваивают индивидуальный номер, а владельцу выдается официальное свидетельство, подтверждающее право собственности на питомца.

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Также мы рассказывали, что домашнего любимца можно найти на улице, взять из приюта или купить онлайн. На сайтах часто появляются объявления о продаже кошек и собак, в том числе дорогих породистых животных.