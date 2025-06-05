Услуги в ЦПАУ станут платными — в чем причина

ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект, который предусматривает упорядочение системы оплаты за административные услуги. Ожидается, что такое решение поможет покрыть расходы на получение ЦПАУ.

Проект Закона об административном сборе №4380 поддержали 273 народных избранника, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что за большинство административных услуг в Украине предусмотрены недостаточные компенсационные платежи (например, 13,60 грн за регистрацию места жительства).

Платежи за другие услуги нардепы считают мизерными (за регистрацию брака госпошлина 85 копеек, "местный нотариат" по 17 и 34 копейки и т.д.), а другие же вообще являются бесплатными для потребителей (регистрация бизнеса, земли и т.д.).

Сколько придется платить за админуслуги

В законопроекте №4380 парламентарии предлагают определить конкретные размеры административного сбора (минимальная ставка — 20 грн) за более 170 самых популярных админуслуг.

Например, регистрация бизнеса и земельных участков, которые были бесплатными, будут стоить 100-200 грн, а плата за регистрацию брака вырастет с нынешних 85 копеек до 200 грн. На электронные услуги предусмотрена скидка 25%.

Бесплатными останутся административные услуги в сфере социальной защиты населения, пенсионные услуги, услуги для несовершеннолетних лиц (в т.ч. первый паспорт гражданина Украины, регистрация места жительства) и лиц, нуждающихся в особой защите.

Оплачивать админуслуги украинцы смогут в банках или с помощью электронных сервисов. Если в населенном пункте отсутствуют учреждения, предоставляющие банковские услуги, ЦПАУ смогут осуществлять самостоятельное кассовое обслуживание.

Ранее мы писали об актуальных правилах, необходимых документах, штрафах, административном сборе и особенностях оформления прописки для взрослых и детей.

Также мы рассказывали, что в киевских Центрах предоставления административных услуг вскоре заработает новая опция для владельцев домашних любимцев. Теперь животных можно будет официально зарегистрировать, что должно быть особенно полезно для владельцев собак.