Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Экономика Популярные услуги в ЦПАУ будут платными — детали

Популярные услуги в ЦПАУ будут платными — детали

Ua en ru
Дата публикации 5 июня 2025 17:51
Услуги в ЦПАУ станут платными — в чем причина
ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект, который предусматривает упорядочение системы оплаты за административные услуги. Ожидается, что такое решение поможет покрыть расходы на получение ЦПАУ.

Проект Закона об административном сборе №4380 поддержали 273 народных избранника, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Реклама
Читайте также:

Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что за большинство административных услуг в Украине предусмотрены недостаточные компенсационные платежи (например, 13,60 грн за регистрацию места жительства).

Платежи за другие услуги нардепы считают мизерными (за регистрацию брака госпошлина 85 копеек, "местный нотариат" по 17 и 34 копейки и т.д.), а другие же вообще являются бесплатными для потребителей (регистрация бизнеса, земли и т.д.).

Сколько придется платить за админуслуги

В законопроекте №4380 парламентарии предлагают определить конкретные размеры административного сбора (минимальная ставка — 20 грн) за более 170 самых популярных админуслуг.

Например, регистрация бизнеса и земельных участков, которые были бесплатными, будут стоить 100-200 грн, а плата за регистрацию брака вырастет с нынешних 85 копеек до 200 грн. На электронные услуги предусмотрена скидка 25%.

Бесплатными останутся административные услуги в сфере социальной защиты населения, пенсионные услуги, услуги для несовершеннолетних лиц (в т.ч. первый паспорт гражданина Украины, регистрация места жительства) и лиц, нуждающихся в особой защите.

Оплачивать админуслуги украинцы смогут в банках или с помощью электронных сервисов. Если в населенном пункте отсутствуют учреждения, предоставляющие банковские услуги, ЦПАУ смогут осуществлять самостоятельное кассовое обслуживание.

Ранее мы писали об актуальных правилах, необходимых документах, штрафах, административном сборе и особенностях оформления прописки для взрослых и детей.

Также мы рассказывали, что в киевских Центрах предоставления административных услуг вскоре заработает новая опция для владельцев домашних любимцев. Теперь животных можно будет официально зарегистрировать, что должно быть особенно полезно для владельцев собак.

госуслуги административные услуги ЦПАУ цены законопроект
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /