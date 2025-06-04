Як чоловікові змінити прописку у 2025 — правила та ризики

Чоловік у ЦНАПі. Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Зміна прописки для чоловіків в Україні у 2025 році, особливо для призовників і військовозобов’язаних, є не просто адміністративною процедурою, а й процесом, що вимагає чіткого дотримання законодавчих норм. У період воєнного стану вимоги до військового обліку значно посилилися, і порушення можуть призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Призовник має право змінити місце проживання, але процес має певні юридичні нюанси, наголошує юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна". Цих нюансів необхідно дотримуватися, щоб уникнути проблем із територіальними центрами комплектування (ТЦК).

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Чому зміна прописки — це питання не лише комфорту, а й закону

Закон чітко регламентує обов’язки військовозобов’язаних при зміні місця проживання. Йдеться, зокрема, про статтю 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", яка зобов’язує громадян повідомляти ТЦК протягом 7 днів після переїзду.

"Військовозобов’язані повинні не лише повідомити ТЦК, а й пройти чітко визначену процедуру — від отримання дозволу до оновлення облікових даних", — підкреслює Франчук.

Інакше — штраф від 17 000 до 25 500 гривень (за ст. 210 КУпАП), а в окремих випадках — кримінальна відповідальність (ст. 336 ККУ).

Покрокова інструкція: як змінити місце реєстрації чоловікові

У 2025 році зміна прописки військовозобов’язаним відбувається в кілька етапів. Важливо дотриматися послідовності.

Отримати дозвіл у ТЦК

Перш ніж змінювати місце проживання, потрібно звернутися до ТЦК за старою адресою. Подайте заяву з поясненням причин переїзду та чекайте на дозвіл на зняття з військового обліку.

"Якщо ви отримали повістку або підлягаєте мобілізації, дозвіл можуть тимчасово не надати", — пояснює юрист.

Знятися з обліку

Після дозволу ви отримуєте довідку про зняття з військового обліку. Без цього документа подальші кроки неможливі.

Стати на облік за новим місцем

Після офіційної реєстрації за новою адресою зверніться до ТЦК відповідного району. Подайте військово-облікові документи та отримайте нові позначки в них.

Повідомити ЦНАП

У Центрі надання адмінпослуг слід пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про новий облік. Лише після цього ваша нова прописка буде оформлена.

Нюанси, які ігнорувати не варто

В умовах воєнного стану державний контроль посилився. Будь-яке переміщення без узгодження з ТЦК може мати небажані наслідки:

адміністративна відповідальність — штраф до 25 500 грн;

можливість відкриття провадження за ухилення від військового обліку;

блокування процедури зміни прописки через відмову у знятті з обліку.

"У період воєнного стану будь-які переміщення без погодження можуть розцінюватись як спроба уникнути обов’язків", — застерігає Франчук.

Що робити, якщо ТЦК затягує процедуру

Такі випадки — не рідкість. Але в юриспруденції завжди є інструменти впливу:

подайте письмову заяву з посиланням на норми законодавства;

у разі відмови — скаржтеся керівнику ТЦК або вищому командуванню;

зверніться до юриста, який допоможе діяти в рамках закону.

Юридично грамотно оформлений запит значно знижує ризик затягування або свавілля з боку військових органів, каже експерт.

У 2025 році зміна прописки для чоловіків — це вже не суто формальна дія. Вона має юридичну вагу, особливо для осіб, які підпадають під мобілізацію. Дотримання закону — найкраща стратегія уникнення проблем.

"Не нехтуйте процедурою. Краще витратити трохи часу, ніж пояснювати порушення у суді", — радить Франчук.

Що ще варто знати українцям

Хоча реєстрація місця проживання залишається ключовою частиною адміністративного життя в Україні, держава спростила її. Зараз процес базується на декларативному принципі, що зробило його швидшим, легшим і дозволяє проводити його онлайн.

Також зазначимо, що реєстрація місця проживання не надає людині жодних прав власності на житло. Однак, попри це, реєстрація сторонньої особи у вашій квартирі все ще несе певні ризики. Сучасні реалії, такі як цифровізація послуг та воєнний стан, лише підкреслюють важливість ретельного обмірковування такого кроку.