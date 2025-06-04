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Прописка та облік ТЦК — як чоловікам змінити реєстрацію у 2025

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Дата публікації: 4 червня 2025 04:20
Як чоловікові змінити прописку у 2025 — правила та ризики
Чоловік у ЦНАПі. Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Зміна прописки для чоловіків в Україні у 2025 році, особливо для призовників і військовозобов’язаних, є не просто адміністративною процедурою, а й процесом, що вимагає чіткого дотримання законодавчих норм. У період воєнного стану вимоги до військового обліку значно посилилися, і порушення можуть призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Призовник має право змінити місце проживання, але процес має певні юридичні нюанси, наголошує юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна". Цих нюансів необхідно дотримуватися, щоб уникнути проблем із територіальними центрами комплектування (ТЦК).

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Чому зміна прописки — це питання не лише комфорту, а й закону

Закон чітко регламентує обов’язки військовозобов’язаних при зміні місця проживання. Йдеться, зокрема, про статтю 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", яка зобов’язує громадян повідомляти ТЦК протягом 7 днів після переїзду.

"Військовозобов’язані повинні не лише повідомити ТЦК, а й пройти чітко визначену процедуру — від отримання дозволу до оновлення облікових даних", — підкреслює Франчук.

Інакше — штраф від 17 000 до 25 500 гривень (за ст. 210 КУпАП), а в окремих випадках — кримінальна відповідальність (ст. 336 ККУ).

Покрокова інструкція: як змінити місце реєстрації чоловікові

У 2025 році зміна прописки військовозобов’язаним відбувається в кілька етапів. Важливо дотриматися послідовності.

Отримати дозвіл у ТЦК

Перш ніж змінювати місце проживання, потрібно звернутися до ТЦК за старою адресою. Подайте заяву з поясненням причин переїзду та чекайте на дозвіл на зняття з військового обліку.

"Якщо ви отримали повістку або підлягаєте мобілізації, дозвіл можуть тимчасово не надати", — пояснює юрист.

Знятися з обліку

Після дозволу ви отримуєте довідку про зняття з військового обліку. Без цього документа подальші кроки неможливі.

Стати на облік за новим місцем

Після офіційної реєстрації за новою адресою зверніться до ТЦК відповідного району. Подайте військово-облікові документи та отримайте нові позначки в них.

Повідомити ЦНАП

У Центрі надання адмінпослуг слід пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про новий облік. Лише після цього ваша нова прописка буде оформлена.

Нюанси, які ігнорувати не варто

В умовах воєнного стану державний контроль посилився. Будь-яке переміщення без узгодження з ТЦК може мати небажані наслідки:

  • адміністративна відповідальність — штраф до 25 500 грн;
  • можливість відкриття провадження за ухилення від військового обліку;
  • блокування процедури зміни прописки через відмову у знятті з обліку.

"У період воєнного стану будь-які переміщення без погодження можуть розцінюватись як спроба уникнути обов’язків", — застерігає Франчук.

Що робити, якщо ТЦК затягує процедуру

Такі випадки — не рідкість. Але в юриспруденції завжди є інструменти впливу:

  • подайте письмову заяву з посиланням на норми законодавства;
  • у разі відмови — скаржтеся керівнику ТЦК або вищому командуванню;
  • зверніться до юриста, який допоможе діяти в рамках закону.

Юридично грамотно оформлений запит значно знижує ризик затягування або свавілля з боку військових органів, каже експерт.

У 2025 році зміна прописки для чоловіків — це вже не суто формальна дія. Вона має юридичну вагу, особливо для осіб, які підпадають під мобілізацію. Дотримання закону — найкраща стратегія уникнення проблем.

"Не нехтуйте процедурою. Краще витратити трохи часу, ніж пояснювати порушення у суді", — радить Франчук.

Що ще варто знати українцям

Хоча реєстрація місця проживання залишається ключовою частиною адміністративного життя в Україні, держава спростила її. Зараз процес базується на декларативному принципі, що зробило його швидшим, легшим і дозволяє проводити його онлайн.

Також зазначимо, що реєстрація місця проживання не надає людині жодних прав власності на житло. Однак, попри це, реєстрація сторонньої особи у вашій квартирі все ще несе певні ризики. Сучасні реалії, такі як цифровізація послуг та воєнний стан, лише підкреслюють важливість ретельного обмірковування такого кроку.

держреєстрація прописка військовий облік військовий квиток ТЦК та СП
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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