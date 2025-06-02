Чим загрожує реєстрація маловідомої особи у квартирі у 2025

Чоловіік вивчає папери. Фото: Freepik

Попри те, що в побуті ми й досі говоримо "прописка", цей термін давно втратив юридичну силу. З 2003 року в українському законодавстві діє поняття "реєстрація місця проживання", яке не надає жодних прав власності. Утім, це зовсім не означає, що прописати сторонню людину у своїй квартирі — безпечно. Зараз, з огляду на цифровізацію послуг, війну та зміну підходів до захисту прав власника, ризики залишаються.

Як наголошує адвокат Роман Сімутін, реєстрація місця проживання — це лише адміністративна дія. Вона засвідчує, що особа проживає у певному приміщенні, однак не дає їй жодних прав на це житло.

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Жоден зареєстрований мешканець не може:

продати житло або його частку;

заборонити власнику продати квартиру;

завадити даруванню або обміну нерухомості.

Але реєстрація ускладнює дії власника з точки зору часу та адміністративних процедур.

Хто справді може зашкодити: ризики для власника

У 2025 році навіть проста реєстрація сторонньої особи у вашому помешканні може створити низку проблем.

Проблема виписки через суд

Якщо ви прописали повнолітню людину без зобов’язань, а вона не бажає зніматися з реєстрації — доведеться звертатися до органів реєстрації або навіть до суду.

Психологічний та побутовий дискомфорт

Прописана особа може фактично проживати в квартирі та мати право користуватися спільними приміщеннями (ванною, кухнею), що створює конфлікти.

Ризик соціального впливу

Стороння людина може зареєструвати в цьому житлі своїх родичів (наприклад, дітей), подати на отримання пільг, зареєструвати підприємницьку діяльність або навіть приховати борги.

Репутаційні та правові наслідки

На адресу житла може надходити офіційна кореспонденція (судові повістки, боргові претензії), що створює зайві ризики.

Що змінилося після 2021: коротко про головне

З 1 грудня 2021 року власники квартир отримали більше повноважень. Відтепер, за законом "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання", вони мають право звертатися із заявою про зняття особи з реєстрації без її згоди.

Це суттєве полегшення, але воно не гарантує, що процедура буде швидкою — особливо якщо прописана особа чинить опір або має пільговий статус.

Хто точно не має права на житло — юридична позиція

Юридично реєстрація — це лише облік. Вона не:

створює права власності;

надає право на частку майна;

захищає від виселення власником.

"Наявність у вас, як у власника, офіційних документів на право власності на житло — ваша гарантія, що ніхто його у вас не відбере", — підкреслює Сімутін.

Спірні ситуації: коли ризики стають реальними

Інколи трапляються обставини, коли реєстрація може ускладнити життя.

Сімейний конфлікт. Якщо ви прописали колишнього партнера або родича, виписати його буде непросто. Малолітні діти. Держава особливо захищає інтереси дітей, тому їх виписка без надання іншого місця проживання — складний юридичний процес. Позов до суду. Якщо прописана особа подає позов на право користування, може початися тривалий спір.

Як діяти обережно: поради власникам

Не прописуйте сторонніх без потреби. Це головне правило.

Уникайте письмових зобов’язань. Не підписуйте жодних договорів про безоплатне проживання чи спільне ведення господарства.

Зберігайте документи про право власності. Це ваш головний захист у разі спору.

Регулярно перевіряйте реєстр мешканців. Це можна зробити через "Дію" або через ЦНАП.

Що ще варто знати українцям

Реєстрація місця проживання відіграє значну роль в адміністративному житті українців. Завдяки впровадженню декларативного принципу державою, ця процедура стала набагато простішою, швидшою та доступнішою в цифровому форматі. Це значно спростило життя громадян, позбавивши їх зайвої бюрократії.

Також ми розповідали, що під час воєнного стану в Україні значно спростилася процедура зняття з реєстрації місця проживання. Тепер власник житла має розширені повноваження і може виписати мешканця навіть без його згоди. Це прискорило процес, хоча він все ще містить певні юридичні особливості, які варто враховувати.