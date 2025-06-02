Чем грозит регистрация малоизвестного лица в квартире в 2025 году

Мужчина изучает бумаги. Фото: Freepik

Несмотря на то, что в быту мы до сих пор говорим "прописка", этот термин давно утратил юридическую силу. С 2003 года в украинском законодательстве действует понятие "регистрация места жительства", которое не предоставляет никаких прав собственности. Впрочем, это вовсе не означает, что прописать постороннего человека в своей квартире — безопасно. Сейчас, учитывая цифровизацию услуг, войну и изменение подходов к защите прав собственника, риски остаются.

Как отмечает адвокат Роман Симутин, регистрация места жительства — это лишь административное действие. Оно удостоверяет, что лицо проживает в определенном помещении, однако не дает ему никаких прав на это жилье.

Реклама

Читайте также:

Ни один зарегистрированный житель не может:

продать жилье или его долю;

запретить владельцу продать квартиру;

помешать дарению или обмену недвижимости.

Но регистрация усложняет действия владельца с точки зрения времени и административных процедур.

Кто действительно может навредить: риски для владельца

В 2025 году даже простая регистрация постороннего лица в вашем доме может создать ряд проблем.

Проблема выписки через суд

Если вы прописали совершеннолетнего человека без обязательств, а он не желает сниматься с регистрации — придется обращаться в органы регистрации или даже в суд.

Психологический и бытовой дискомфорт

Прописанное лицо может фактически проживать в квартире и иметь право пользоваться общими помещениями (ванной, кухней), что создает конфликты.

Риск социального влияния

Посторонний человек может зарегистрировать в этом жилье своих родственников (например, детей), подать на получение льгот, зарегистрировать предпринимательскую деятельность или даже скрыть долги.

Репутационные и правовые последствия

На адрес жилья может поступать официальная корреспонденция (судебные повестки, долговые претензии), что создает лишние риски.

Что изменилось после 2021: коротко о главном

С 1 декабря 2021 года владельцы квартир получили больше полномочий. Отныне, по закону "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства", они имеют право обращаться с заявлением о снятии лица с регистрации без его согласия.

Это существенное облегчение, но оно не гарантирует, что процедура будет быстрой — особенно если прописанное лицо сопротивляется или имеет льготный статус.

Кто точно не имеет права на жилье — юридическая позиция

Юридически регистрация — это лишь учет. Она не:

создает права собственности;

предоставляет право на долю имущества;

защищает от выселения собственником.

"Наличие у вас, как у собственника, официальных документов на право собственности на жилье — ваша гарантия, что никто его у вас не отберет", — подчеркивает Симутин.

Спорные ситуации: когда риски становятся реальными

Иногда случаются обстоятельства, когда регистрация может осложнить жизнь.

Семейный конфликт. Если вы прописали бывшего партнера или родственника, выписать его будет непросто. Малолетние дети. Государство особенно защищает интересы детей, поэтому их выписка без предоставления другого места жительства — сложный юридический процесс. Иск в суд. Если прописанное лицо подает иск на право пользования, может начаться длительный спор.

Как действовать осторожно: советы собственникам

Не прописывайте посторонних без надобности. Это главное правило.

Избегайте письменных обязательств. Не подписывайте никаких договоров о бесплатном проживании или совместном ведении хозяйства.

Сохраняйте документы о праве собственности. Это ваша главная защита в случае спора.

Регулярно проверяйте реестр жильцов. Это можно сделать через "Дію" или через ЦПАУ.

Что еще стоит знать украинцам

Регистрация места жительства играет значительную роль в административной жизни украинцев. Благодаря внедрению декларативного принципа государством, эта процедура стала намного проще, быстрее и доступнее в цифровом формате. Это значительно упростило жизнь граждан, избавив их от лишней бюрократии.

Также мы рассказывали, что во время военного положения в Украине значительно упростилась процедура снятия с регистрации места жительства. Теперь владелец жилья имеет расширенные полномочия и может выписать жильца даже без его согласия. Это ускорило процесс, хотя он все еще содержит определенные юридические особенности, которые следует учитывать.