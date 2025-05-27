Адреси українців продовжують перевіряти — для чого збирають інформацію

Перевірка адрес набирає обертів — що це означає для громадян
В Україні триває масштабна перевірка адрес у межах роботи Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА). Наразі вже встигли перевірити понад 1,5 мільйона адрес — це приблизно 14,2% від загальної кількості по країні.
Про те, навіщо перевіряють адреси українців, пояснили в Telegram-каналі "Уряд online".
Де темпи перевірки найвищі
Найбільше підтверджених адрес зафіксували в місті Суми — 79,3%. Перевірки проводять, щоб з’ясувати, чи справді існує зазначена адреса та чи правильно вказаний номер будинку. Серед міст, які активно беруть участь у верифікації, також виділяються:
- Херсон — 67,5% перевірених адрес;
- Львів — 43,8% перевірених адрес.
Серед областей перше місце займає Херсонська — тут перевірили майже половину всіх адрес (49,6%). Також високі показники у:
- Миколаївській області — 31,1%;
- Волинській області — 26,1%.
Під час перевірки фахівці уточнюють, чи дійсно існують будинки, зазначені у документах, і чи правильно вони прив’язані до конкретних вулиць у реєстрі.
Навіщо перевіряти адреси в Україні
ЄДРА створюють для того, щоб упорядкувати адресну інформацію по всій країні. Цей реєстр допоможе:
- уникнути плутанини з адресами;
- прибрати дублікати та неіснуючі будинки;
- полегшити роботу ЦНАПів, місцевих органів влади та державних структур.
Також на основі цих даних планують покращити систему оподаткування нерухомості та доступ до соціальних послуг. Завдяки точним і перевіреним адресам стане простіше оформляти майнові права, отримувати допомогу, сплачувати податки й користуватись державними сервісами.
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