Адреси українців продовжують перевіряти — для чого збирають інформацію

Людина перевіряє свою адресу проживання в застосунку. Фото: УНІАН

В Україні триває масштабна перевірка адрес у межах роботи Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА). Наразі вже встигли перевірити понад 1,5 мільйона адрес — це приблизно 14,2% від загальної кількості по країні.

Про те, навіщо перевіряють адреси українців, пояснили в Telegram-каналі "Уряд online".

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Де темпи перевірки найвищі

Найбільше підтверджених адрес зафіксували в місті Суми — 79,3%. Перевірки проводять, щоб з’ясувати, чи справді існує зазначена адреса та чи правильно вказаний номер будинку. Серед міст, які активно беруть участь у верифікації, також виділяються:

Херсон — 67,5% перевірених адрес;

Львів — 43,8% перевірених адрес.

Серед областей перше місце займає Херсонська — тут перевірили майже половину всіх адрес (49,6%). Також високі показники у:

Миколаївській області — 31,1%;

Волинській області — 26,1%.

Під час перевірки фахівці уточнюють, чи дійсно існують будинки, зазначені у документах, і чи правильно вони прив’язані до конкретних вулиць у реєстрі.

Навіщо перевіряти адреси в Україні

ЄДРА створюють для того, щоб упорядкувати адресну інформацію по всій країні. Цей реєстр допоможе:

уникнути плутанини з адресами;

прибрати дублікати та неіснуючі будинки;

полегшити роботу ЦНАПів, місцевих органів влади та державних структур.

Також на основі цих даних планують покращити систему оподаткування нерухомості та доступ до соціальних послуг. Завдяки точним і перевіреним адресам стане простіше оформляти майнові права, отримувати допомогу, сплачувати податки й користуватись державними сервісами.

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