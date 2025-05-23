Фінансовий моніторинг — які перекази можуть спровокувати банк на перевірку

Приват24. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Банки регулярно посилюють фінансовий моніторинг, аби відслідковувати підозрілі операції клієнтів. Для українців це формує додаткові проблеми, бо доводиться боротися з блокуванням карток і надавати документи для підтвердження доходів. Не завадить дізнатися, які суми переказів можуть викликати підозри в банку.

Про це розповів адвокат Богдан Янків.

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Які перекази моніторять банки

Згідно із законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", обов’язковому моніторингу підлягають операції на суму від 400 000 грн.

Перекази до 30 000 грн зазвичай не привертають увагу банків, хіба що їх здійснюють дуже часто, в нетипові для клієнта години чи одержувачами є різні фізичні особи.

Якщо сума транзакції перебуває в діапазоні 30 000-400 000 грн, то фінустанови можуть їх перевірити за наявності додаткових факторів ризику. Плюс існують порогові операції, які підлягають моніторингу:

перекази за кордон;

операції з готівкою;

транзакції особам із країн-агресорів чи офшорних зон;

перекази політично значущих і пов’язаних з ними осіб.

Часто банки враховують не тільки разові суми, але й загальний оборот коштів на рахунку протягом конкретного періоду. Тому важливо заздалегідь приготувати підтверджувальні документи для доведення законності джерела доходу.

Фактори, які привертають увагу банків

Фінансові установи відстежують не лише транзакції на великі суми. Стати "жертвою" моніторингу можна за наявності додаткових факторів ризику. Наприклад, у випадку підозріло частих переказів і регулярного зняття всіх коштів, які приходять на картку.

Також увагу привертає різка зміна фінансової поведінки клієнта без причини: нічні операції, видача готівки в іншій області, перевищення заявленого ліміту щомісячних надходжень та ін.

Для українців це може закінчитися негативними наслідками, зокрема блокуванням рахунку. Тоді доведеться пройти через процедуру оскарження, а результат не завжди позитивний.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 червня банки знизять ліміти на карткові перекази для клієнтів із групи низького та середнього ризику. Максимальна сума становитиме 100 000 грн на місяць замість 150 000 грн. ПриватБанк вже почав інформувати клієнтів про нововведення.

Також ми писали, як підприємцям підготуватися до перевірки ДПС. Потрібно здійснити три кроки: провести ревізію всіх документів, виконати аудит податкових зобов’язань та проаналізувати операції з ознаками ризику.