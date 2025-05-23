Финансовый мониторинг — какие переводы могут спровоцировать банк на проверку

Приват24. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Банки регулярно усиливают финансовый мониторинг, чтобы отслеживать подозрительные операции клиентов. Для украинцев это влечет дополнительные проблемы, ведь приходится бороться с блокировкой карт и предоставлять документы для подтверждения доходов. Не помешает узнать, какие суммы переводов могут вызвать подозрения в банке.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив.

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Какие переводы мониторят банки

Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", обязательному мониторингу подлежат операции на сумму от 400 000 грн.

Переводы до 30 000 грн обычно не привлекают внимание банков, разве что их осуществляют очень часто, в нетипичные для клиента часы или получателями являются разные физические лица.

Если сумма транзакции находится в диапазоне 30 000-400 000 грн, то финучреждения могут их проверить при наличии дополнительных факторов риска. Плюс существуют пороговые операции, которые подлежат мониторингу:

переводы за границу;

операции с наличными;

транзакции лицам из стран-агрессоров или оффшорных зон;

переводы политически значимых и связанных с ними лиц.

Часто банки учитывают не только разовые суммы, но и общий оборот средств на счете в течение конкретного периода. Поэтому важно заранее приготовить подтверждающие документы для доказательства законности источника дохода.

Факторы, привлекающие внимание банков

Финансовые учреждения отслеживают не только транзакции на крупные суммы. Стать "жертвой" мониторинга можно при наличии дополнительных факторов риска. Например, в случае подозрительно частых переводов и регулярного снятия всех денег, которые приходят на карту.

Также внимание привлекает резкое изменение финансового поведения клиента без причины: ночные операции, выдача наличных в другой области, превышение заявленного лимита ежемесячных поступлений и пр.

Для украинцев это может закончиться негативными последствиями, в частности блокировкой счета. Тогда придется пройти через процедуру обжалования, а результат не всегда положительный.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 июня банки снизят лимиты на карточные переводы для клиентов из группы низкого и среднего риска. Максимальная сумма составит 100 000 грн в месяц вместо 150 000 грн. ПриватБанк уже начал информировать клиентов о нововведениях.

Также мы писали, как предпринимателям подготовиться к проверке ГНС. Нужно осуществить три шага: провести ревизию всех документов, выполнить аудит налоговых обязательств и проанализировать операции с признаками риска.