ПриватБанк знизить ліміти на перекази — що і коли зміниться для клієнтів

Відділення ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Клієнтів ПриватБанку попередили про нові ліміти на перекази, які наберуть чинності 1 червня 2025 року. Влітку деякі громадяни України не зможуть пересилати на банківські картки і за реквізитами IBAN суми понад 100 000 грн на місяць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для клієнтів ПриватБанку і не тільки.

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Обмеження на грошові перекази

У грудні 2024 року десятки українських банків і кілька небанківських фінансових установ підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг". Згідно з документом, у червні максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб знизиться зі 150 000 до 100 000 грн.

Про нововведення вже почали інформувати користувачів послуг. Як повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на сповіщення ПриватБанку, деякі клієнти отримали попередження про зменшення ліміту з 1 червня 2025 року.

Сповіщення від ПриватБанку. Фото: скриншот

За загальними правилами, дійсними для всіх банківських установ, обмеження не поширюється на зняття готівки, розрахунки за товари/послуги, оплату комунальних послуг, перекази між власними рахунками, придбання державних облігацій та відправлення на рахунки юридичних осіб.

Плюс є змога збільшити ліміт, надавши ПриватБанку документи на підтвердження джерела доходу. Підійдуть податкові декларації, зарплатні відомості, довідки ОК-5 та ОК-7, документи щодо волонтерської діяльності тощо.

Групи ризику банків

Національний банк спільно з учасниками ринку вдалися до обмежень, щоб боротися зі схемами "дроп-рахунків". Це коли клієнт банку продає сторонній особі доступ до картки, яку потім використовують в незаконних операціях. Наприклад, відмиванні доходів.

Тепер українців ділять на три групи ризику та встановлюють ліміти на грошові перекази, відштовхуючись від цього критерію. Представникам високої групи ризику дозволено відправляти до 50 000 грн на місяць, а середньої та низької групи — до 150 000 грн (з червня — 100 000 грн).

Нагадаємо, Ощадбанк встановив ліміти на грошові перекази. Існують обмеження на суми без SMS-підтвердження та платежі у нічний час доби. Правила запровадили для убезпечення клієнтів від шахраїв, які активізуються саме вночі.

Також ми писали, що мають знати українці, які хочуть переказати кошти на картку родича/знайомого за кордоном. До 1 квітня 2025 року існував щомісячний ліміт у 150 000 грн. Наразі банки дотримуються обмежень залежно від ризиковості клієнта.