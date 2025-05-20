ПриватБанк снизит лимиты на переводы — что и когда изменится для клиентов

Отделение ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Клиентов ПриватБанка предупредили о новых лимитах на переводы, которые вступят в силу 1 июня 2025 года. Летом некоторые граждане Украины не смогут пересылать на банковские карты и по реквизитам IBAN суммы свыше 100 000 грн в месяц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для клиентов ПриватБанка и не только.

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Ограничения на денежные переводы

В декабре 2024 года десятки украинских банков и несколько небанковских финансовых учреждений подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг". Согласно документу, в июне максимальная сумма переводов между счетами физических лиц снизится со 150 000 до 100 000 грн.

О нововведениях уже начали информировать пользователей услуг. Как сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на оповещение ПриватБанка, некоторые клиенты получили предупреждение об уменьшении лимита с 1 июня 2025 года.

Оповещение от ПриватБанка. Фото: скриншот

По общим правилам, действительным для всех банковских учреждений, ограничение не распространяется на снятие наличных, расчеты за товары/услуги, оплату коммунальных услуг, переводы между собственными счетами, приобретение государственных облигаций и отправок на счета юридических лиц.

Плюс есть возможность увеличить лимит, предоставив ПриватБанку документы в подтверждение источника дохода. Подойдут налоговые декларации, зарплатные ведомости, справки ОК-5 и ОК-7, документы о волонтерской деятельности и т.д.

Группы риска банков

Национальный банк совместно с участниками рынка прибегли к ограничениям, чтобы бороться со схемами "дроп-счетов". Это когда клиент банка продает постороннему лицу доступ к карте, которую затем используют в незаконных операциях. Например, отмывании доходов.

Теперь украинцев делят на три группы риска и устанавливают лимиты на денежные переводы, отталкиваясь от этого критерия. Представителям высокой группы риска разрешено отправлять до 50 000 грн в месяц, а средней и низкой группы — до 150 000 грн (с июня — 100 000 грн).

Напомним, Ощадбанк установил лимиты на денежные переводы. Существуют ограничения на суммы без SMS-подтверждения и платежи в ночное время суток. Правила ввели для обеспечения безопасности клиентов от мошенников, которые активизируются именно ночью.

Также мы писали, что должны знать украинцы, которые хотят перевести средства на карту родственника/знакомого за рубежом. До 1 апреля 2025 года существовал ежемесячный лимит в 150 000 грн. Сейчас банки придерживаются ограничений в зависимости от рискованности клиента.