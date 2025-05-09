В Україні змінять ліміти на карткові перекази — що очікувати з 1 червня 2025 року

Банківська картка і смартфон. Фото: Pixabay

В Україні запланували чергове посилення обмежень щодо грошових переказів з картки на картку. Влітку 2025 року ліміт на вихідні фінансові операції зменшиться для клієнтів банків у групах низького і середнього ризику.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців з 1 червня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Нові ліміти на карткові перекази

У грудні 2024 року десятки українських банків і кілька фінансових компаній підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг". Документ передбачав запровадження обмежень на перекази фізичних осіб для боротьби з "дроп-схемами".

Банки домовилися поділити клієнтів на три групи ризику і, відштовхуючись від цього критерію, встановити ліміт на вихідні карткові операції. Як результат, з 1 лютого почали діяти такі обмеження:

для груп низького та середнього ризику — до 150 000 грн на місяць;

для групи високого ризику — до 50 000 грн на місяць.

В меморандумі також прописали зміни з 1 червня 2025 року. Як тільки прийде літо, для клієнтів середнього і низького ризику ліміт зменшиться до 100 000 грн на місяць. Виходить, нововведення стосуватиметься не всіх. Аби мати змогу переказувати більші суми, українцям доведеться надати своєму банку документальні підтвердження джерела доходів.

На кого не поширюються ліміти

Жодних обмежень на грошові перекази не мають клієнти фінансових установ із доведеними джерелами заробітку (зарплатні та соціальні картки, депозитні/кредитні рахунки), а також волонтери і благодійні організації. Плюс нововведення не стосується сум, які українці пересилають між власними рахунками в одному банку.

Аби підтвердити джерело свого доходу, необхідно відправити в установу певні документи, зокрема:

податкові декларації;

зарплатні відомості;

довідки ОК-5 та ОК-7;

документи щодо провадження волонтерської діяльності тощо.

Зауважимо, громадян одразу проінформували про потенційне зниження ліміту зі 150 000 до 100 000 грн. Тобто зміна не є несподіванкою для українців, оскільки про це йшлося в тексті меморандуму, ключові моменти якого роз’яснили в НБУ.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні дозволено здійснювати фінансові розрахунки лише в національній валюті — гривні. Проте існують винятки, наприклад, якщо йдеться про іноземні інвестиції, надання банківських послуг, купівлю-продаж державних цінних паперів тощо.

Також ми писали, що НБУ планує створити реєстр осіб, які використовують банківські картки для шахрайських схем. Потрапляння до так званого "чорного списку" матиме серйозні наслідки для українців — їм можуть зменшити ліміт на грошові перекази.