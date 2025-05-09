В Украине изменят лимиты на карточные переводы — что ожидать с 1 июня 2025 года

Банковская карта и смартфон. Фото: Pixabay

В Украине запланировали очередное ужесточение ограничений по денежным переводам с карты на карту. Летом 2025 года лимит на исходящие финансовые операции уменьшится для клиентов банков в группах низкого и среднего риска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев с 1 июня 2025 года.

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Новые лимиты на карточные переводы

В декабре 2024 года десятки украинских банков и несколько финансовых компаний подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг". Документ предусматривал введение ограничений на переводы физических лиц для борьбы с "дроп-схемами".

Банки договорились поделить клиентов на три группы риска и, отталкиваясь от этого критерия, установить лимит на исходящие карточные операции. Как результат, с 1 февраля начали действовать такие ограничения:

для групп низкого и среднего риска — до 150 000 грн в месяц;

для группы высокого риска — до 50 000 грн в месяц.

В меморандуме также прописали изменения с 1 июня 2025 года. Как только придет лето, для клиентов среднего и низкого риска лимит уменьшится до 100 000 грн в месяц. Получается, нововведение коснется не всех. Дабы иметь возможность переводить большие суммы, украинцам придется предоставить своему банку документальные подтверждения источника доходов.

На кого не распространяются лимиты

Никаких ограничений на денежные переводы не имеют клиенты финансовых учреждений с доказанными источниками заработка (зарплатные и социальные карты, депозитные/кредитные счета), а также волонтеры и благотворительные организации. Плюс нововведение не касается сумм, которые украинцы пересылают между своими счетами в одном банке.

Чтобы подтвердить источник дохода, необходимо отправить в учреждение определенные документы, в частности:

налоговые декларации;

зарплатные ведомости;

справки ОК-5 и ОК-7;

документы по осуществлению волонтерской деятельности и др.

Отметим, граждан сразу проинформировали о потенциальном снижении лимита со 150 000 до 100 000 грн. То есть изменение не является неожиданностью для украинцев, поскольку об этом говорилось в тексте меморандума, ключевые моменты которого разъяснили в НБУ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине разрешено осуществлять финансовые расчеты только в национальной валюте - гривне. Однако существуют исключения, например, если речь идет об иностранных инвестициях, предоставлении банковских услуг, купле-продаже государственных ценных бумаг и тому подобное.

Также мы писали, что НБУ планирует создать реестр лиц, которые используют банковские карты для мошеннических схем. Попадание в так называемый "черный список" будет иметь серьезные последствия для украинцев — им могут уменьшить лимит на денежные переводы.