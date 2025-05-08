Розрахунки у валюті — за які грошові операції передбачені великі штрафи у 2025

Долари в руках. Фото: Pexels

Національною валютою України є гривня, тож усі розрахунки повинні проводитися з використанням цієї грошової одиниці. Проте існують винятки для банківських переказів, інвестицій тощо. Недотримання вимог закону тягне за собою фінансові санкції, причому немаленькі.

Про це розповіли фахівці Головного управління ДПС в Івано-Франківській області.

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Штрафи за валютні розрахунки

Згідно зі статтею 5 закону "Про валюту і валютні операції", всі розрахунки на території України повинні здійснюватися виключно у гривні, оскільки вона вважається єдиним законним платіжним засобом. Але дозволяється використовувати іноземну валюту в таких операціях:

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інвестиції за кордон і повернення іноземним вкладникам прибутків, доходів, дивідендів тощо;

надання банківських та інших фінансових послуг на підставі ліцензії;

надання фінансових послуг небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій;

розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів;

купівля-продаж державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем є банк;

визначені Митним кодексом та (або) нормативно-правовими актами НБУ випадки.

Такі операції дозволяється проводити з використанням гривні, іноземної валюти і банківських металів. У разі порушення вимог закону передбачена відповідальність, зокрема у вигляді штрафних санкцій та інших заходів впливу на юридичних осіб.

Контролюючий орган має повноваження застосувати стягнення у розмірі 100% від суми операції, проведеної з недотриманням валютного законодавства. Причому доведеться перевести розрахунок у гривні за офіційним курсом Національного банку на день здійснення неправомірної операції.

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Окремі повноваження на фінансові стягнення з юридичних осіб має податкова. Контролюючий орган може накласти штраф у розмірі 25% від суми переказу/надходження, причому за кожен випадок порушення, встановленого в результаті перевірки. За повторне притягнення до відповідальності протягом року загрожує санкція у розмірі 50%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, податкова виявила тисячі українців, які отримували оплату за товари, продані онлайн, на особисту банківську картку, а не підприємницький рахунок. Це свідчить про порушення закону, адже громадяни не відкрили ФОП і не сплатили податки.

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Також ми писали, що з деяких міжнародних грошових переказів на картку не сплачують ПДФО і військовий збір. Наприклад, якщо надійшла технічна допомога (дотації, гранти), аліменти, стипендія чи кошти цільового призначення.

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